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Geceleri herkesin rüyasına giren adam yeniden gündemde - Son Dakika

Geceleri herkesin rüyasına giren adam yeniden gündemde

09.10.2021 14:31
Geceleri herkesin rüyasına giren adam yeniden gündemde

Yıllardır devam eden "Herkesin rüyasına giren adam" efsanesi yeniden gün yüzüne çıktı. Sosyal medyada çok konuşulan adamı rüyasında gören herkes büyük şaşkınlık yaşıyor. Herkesin aynı rüyayı görmesinin sebebi ise henüz bilinmiyor. Son olarak bu adam hakkında ortaya atılan iddia ise duyanları ürküttü. İddiaya göre esrarengiz adam, büyük bir şirketin, insanları akıl hastasına dönüştürmek için planladığı oyunun bir parçası.

Sosyal medyanın en çok konuştuğu konuların başında gelen "Herkesin rüyasındaki adam" yeniden gündemde. Bazı insanlar bu hikayeden korksa da konuya meraklı insanlar herkesin aynı rüyayı nasıl gördüğünü merak ediyor. Ancak olay henüz netliğe kavuşmuş değil. İnternette konuyla ilgili yeni bir iddia dolaşmaya başladı. Bu iddiaya göre esrarengiz adam, insanları akıl hastasına dönüştürmek amacıyla bir şirket tarafından yönlendiriliyor.

2006 YILINDA NEW YORK'TAKİ BİRİ RÜYASINDA GÖRDÜ

2006 yılında New York'ta tanınmış bir psikiyatr, kabul ettiği hastasının garip bir rüyasını dinledi. Bu rüyada hasta, bir adamın kendisine hayatıyla ilgili tavsiyeler verdiğini görmüştü. Üstelik bu yüzü rüyasında ilk kez görmüyordu. Aynı adam daha önce de sıklıkla rüyalarında ortaya çıkıyordu.

ADAMIN ROBOT RESMİ ÇİZİLDİ

Kadın hasta, bu adamı hayatı boyunca hiç görmediğine ve kesinlikle tanımadığına yemin ediyordu. Haliyle neden sürekli rüyasında gördüğünü de bilmiyordu. Psikiyatristin isteği üzerine hastanın rüyasında gördüğü bu adamın bir robot resmi çizildi.

DÖRT HASTA DAHA GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Ancak resmin kime ait olduğu elbette bir sır olarak kaldı. Doktor bu olay üzerine başka doktor arkadaşlarına da bu resmi gönderdi ve hastalarına bu resimdeki adamı rüyalarında görüp görmediklerini sormalarını istedi. Birkaç ay içinde arkadaşlarından cevap geldi. Dört hasta daha resimdeki adamı rüyalarında gördüklerine dair yemin ediyordu.

HERKES ADAMI ARAMAYA BAŞLADI

Bu iddiaların ortaya atıldığı tarih olan 2006'dan günümüze kadar birbirini daha önce görmemiş tam 2000 farklı kişi bu adamı rüyasında gördüğünü iddia etti. Üstelik bu insanlar aynı ülkede bile değildi. Los Angeles, Berlin, San Paulo, Tehran, Beijing, Rome, Barcelona, Stockholm, Paris, Yeni Delhi, Moskova gibi birçok ülke merkezinden insan bu adamı arıyordu. Üstelik bu adamı hayatı boyunca bir kere bile gören bir insana rastlanmamıştı. Ortalıkta bu adamla ilgili bir efsane dolandı. Bu ilgi sokaklara kadar taştı.

KOLLEKTİF BİLİNCİN YARATTIĞI TİP

Birbirini tanımayan insanların rüyasına giren bu adamla ilgili ortaya bazı teoriler atıldı. Rüyalarında bu adamı gördüğünü iddia edenlerin en çok rağbet ettiği teoriler ise şöyle sıralandı.

Arkatip Teorisi: Jung'un psikoanalitik teorisine yaslanan bir görüşe göre bu adam kolektif bilincin yarattığı bir arketipti.

DİNSEL ANLAMDA DAHA DAHA FARKLI YORUMLANDI

Dini Teori: Dindar kişilerin olaya getirdiği yaklaşımsa daha farklıydı. Onlara göre bu resim, kişinin büyük yaratıcı yerine kafasında konumlandırdığı imajdı.

Rüya sörfü teorisi: Bu konudaki en ilginç teori! En çok ilgi gören görüş de yine bu. Ama elbette bilimsel açıdan en az doğruluk payı taşıyan teori de yine rüya sörfü teorisi.

GERÇEK HAYATTAN BİR İNSAN

Teoriye göre bu adam, insanların rüyalarına görmeyi başaran, gerçek hayattan bir insan. Psikolojik özel yetenekleri sayesinde buna muktedir biri. Meselenin haddinden fazla büyüyüp kıtalara yayıldığını ve viral kampanyalarda bile kullanıldığını, ayrıca bu adamın resminin bir popüler kültür figürü haline geldiğini de söylemek mümkün.

AKIL HASTASINA DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORLAR

İnternetteki forumlarda epey ağır basan bu fikre göre bu adam büyük bir şirketin, insanları akıl hastasına dönüştürmek için planladığı bir oyunun parçası.

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Son Dakika Yaşam Geceleri herkesin rüyasına giren adam yeniden gündemde - Son Dakika


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