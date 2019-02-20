Geceleri Işıl Işıl, Gündüzleri Modern Bir Görüntü
22 dakika önce
Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi ilçesinin Mehmet Akif Ersoy ve Şehit Er Kemal Davulcu Caddesi'nde ledli dekoratif aydınlatma direkleri çalışmasını tamamladı.
Yapılan çalışmalar sayesinde caddeler geceleri ışıl ışıl bir görüntüye sahip olurken, trafik güvenliği de sağlanmış oldu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi ilçesinin Mehmet Akif Ersoy ve Şehit Er Kemal Davulcu Caddesi'ndeki ledli dekoratif aydınlatma çalışmalarını tamamladı. Geceleri ışıl ışıl olan caddeler gündüzleri de modern bir görüntüye kavuştu. Caddeler üzerindeki aydınlatma direklerini de yenileyen ve olmayan noktalara da takviye yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi ilçenin görünümünü adeta değiştirdi. Yapılan çalışmalarda tasarruflu ledler kullanıldı. Trafik güvenliği de sağlanmış oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:24 Kaynak: Bültenler
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