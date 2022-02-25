Trafik magandaları gece saatlerinde kavşakta böyle drift attı - Son Dakika

Trafik magandaları gece saatlerinde kavşakta böyle drift attı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde trafik magandaları gece geç saatlerde kavşakta drift attı. O anlar ise vatandaş tarafından kayda alındı.

Adapazarı ilçesi Kumköy Mahallesi'nde bulunan kavşakta gece saatlerinde atılan drift mahalleli tarafından görüntülendi. Gece geç saatlerde bölgeye gelen bazı araç sürücülerin kavşak üzerinde attığı drift sesleri caddede yankılandı.

Görüntülerde; otomobilin kavşak üzerinde defalarca drift atması yer aldı.