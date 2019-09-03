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Geceleri kirli su gelen dere gündüz temiz akıyor

8 saat önce

Geceleri kirli su gelen dere gündüz temiz akıyorBURSA - İznik Belediye Başkanı Kağan Usta ve BUSKİ İlçe Müdürü Fidan Turgut'un önceki gece siyah akan deredeki incelemelerin ardından bugün de Bursa İl Jandarma Çevre Timi incelemede bulundu.

Geceleri kirli su gelen dere gündüz temiz akıyor

BURSA - İznik Belediye Başkanı Kağan Usta ve BUSKİ İlçe Müdürü Fidan Turgut'un önceki gece siyah akan deredeki incelemelerin ardından bugün de Bursa İl Jandarma Çevre Timi incelemede bulundu.

Gece dereye salınarak göle karışan zeytin çorak suyunun BUSKİ'nin yağmur giderine bağlandığı tespit edildi. Yetkililer, dereden numune alırken, yağmur giderine bağlanan tahliye borusunun izini sürüyor. Her gün o bölgede göle olta atan balıkçılar, manzaradan şikayetçi olduklarını ifade ederek, "Her gece aynı saatte dereden pis kokuyla birlikte simsiyah su geliyor. Buradan göle karışıyor. Yetkililerin biran önce buna çare bulmasını istiyoruz" dediler.

Oğuz Kağan Usta, Bursa, İznik, Genel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 06:11 Kaynak: İHA
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