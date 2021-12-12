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Geceleri mezarlıkta yatıp, tabutta saklanıyordu! Suç örgütü lideri "Tabut Ali" bugün Türkiye'ye teslim edildi - Son Dakika

Geceleri mezarlıkta yatıp, tabutta saklanıyordu! Suç örgütü lideri "Tabut Ali" bugün Türkiye'ye teslim edildi

12.12.2021 11:32

Adana'da başta 'kasten adam öldürme, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü adına yağma ve tehdit' gibi suçlardan kırmızı bültenle aranan "Tabut Ali" lakaplı şahıs, Ukrayna'nın Kiev kentinde gerçekleştirilen operasyondan sonra Türkiye'ye getirildi. Ali Doğan Efe, silahları tabutta saklaması ve mezarlıkta yatması sebebiyle "Tabut Ali" olarak adlandırılıyordu.

Polisin 2009'da çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kuranlara yönelik yaptığı operasyonda tutuklanan Ali Doğan Efe, yargılama sırasında tahliye edildi. Suç işlediği silahları tabutta sakladığı ve mezarlıkta yatıp kalktığı için 'Tabut Ali' olarak tanınan Efe, yerel mahkemece 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar Yargıtay tarafından onanınca hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Geceleri mezarlıkta yatıp, tabutta saklanıyordu! Suç örgütü lideri 'Tabut Ali' bugün Türkiye'ye getirildi

KIEV'DE SAKLANDIĞI SAPTANDI

Efe'nin, karar kesinleşmeden 1 ay önce yurt dışına kaçtığı anlaşıldı. Adana polisi firari hükümlünün Ukrayna'nın Kiev kentinde olduğunu saptadı. Polis, Interpol-Europol Daire Başkanlığı'na konuyla ilgili rapor gönderdi. Hükümlü hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Ukrayna polisi operasyon düzenleyerek Ali Doğan Efe'yi Kiev'de saklandığı evde yakaladı.

Geceleri mezarlıkta yatıp, tabutta saklanıyordu! Suç örgütü lideri 'Tabut Ali' bugün Türkiye'ye getirildi

BUGÜN TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ

Yapılan yazışmalar sonucunda Efe, Türkiye'ye iade edildi. 'Kasten adam öldürme, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü adına yağma, tehdit' suçlarından kaydı olan Efe, Adana'ya getirildi. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Geceleri mezarlıkta yatıp, tabutta saklanıyordu! Suç örgütü lideri Tabut Ali bugün Türkiye'ye teslim edildi

Ali Doğan, Türkiye, Adana, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Geceleri mezarlıkta yatıp, tabutta saklanıyordu! Suç örgütü lideri 'Tabut Ali' bugün Türkiye'ye teslim edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Geceleri mezarlıkta yatıp, tabutta saklanıyordu! Suç örgütü lideri "Tabut Ali" bugün Türkiye'ye teslim edildi - Son Dakika
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