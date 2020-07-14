"Geceleri mide ağrısı ile uyanıyordum artık çok rahatım" - Son Dakika

"Geceleri mide ağrısı ile uyanıyordum artık çok rahatım"

Uzun yıllardır gastroozofagial reflü hastası olan 60 yaşındaki Sebahat Erdoğan hastalığı nedeniyle sürekli midesinde yanma ve hazımsızlık yaşamaya başladı.

Uzun yıllardır gastroozofagial reflü hastası olan 60 yaşındaki Sebahat Erdoğan hastalığı nedeniyle sürekli midesinde yanma ve hazımsızlık yaşamaya başladı. Son 10 yılda ise yanmalar kendi deyimiyle dayanılmaz hale geldi, sürekli kullandığı ilaçlardan artık fayda görmüyordu. Bunun üzerine artık ameliyat olması gereken Erdoğan, Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Pata tarafından uygulanan endoskopik fundiplikasyon denilen ve ağızdan girilerek herhangi bir kesiye yol açmayan tedavi yöntemi ile sağlığına kavuştu. Babasını da genç yaşta mide kanserinden kaybeden Erdoğan, "Son 10 yıldır çekilmez bir hale gelmişti. Gece yataktan ağrı ile uyanıyordum.İlaçlar yeterli olmuyordu. Şu anda çok rahatım" dedi.

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20 YILDIR REFLÜ HASTASI

Hastasının 20 yıldır reflüsü olduğunu belirten Yeditepe Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Pata, "Sürekli ağzına acı su gelmesi, göğüste yanması gibi şikayetleri olan bir hasta. 20 yıldır hastalığı için ilaç kullanıyordu. Reflü hastalığındaki sıkıntı yemek borusu ile midenin birleştiği yerdeki kapakçığın gevşekliğidir. Uzun süre ilaç kullanmak zorunda kalan veya ilaç tedavisine cecapsız bazı hastalarda standart  cerrahi ile yapılan fundiplikasyon operasyonu tercih edilir. Eğer açıklık çok geniş değilse endoskopik fudiplikasyon uygun alternatiftir ve hastamızı bu yöntemle tedavi ettik. Endoskopik fundiplikasyon yöntemi endoskopi ile ağızdan girilerek hiçbir kesi olmadan, yemek borusunun alt ucunda ki  açık alanın, kabaca tabir edersek zımbalar atılarak kapatılmasıdır. Ocak ayından beri yaklaşık 12 hastamızı ameliyat ettik ve 11'i reflü ilaçlarından kurtardık. Umuyoruz ki reflü hastalığının sürekli ilaç ile tedavisi yakın zamanda tarih olacaktır." dedi.

"HER HASTAYA UYGULANMIYOR"

Tedavi yönteminin ülkemizde yeni uygulanmaya başladığını belirten Prof. Dr. Pata, "Ülkemizde ilk olarak hastanemizde uygulamaya başladık. Burada önemli olan üç cm üzeri açıklığı yani mide fıtığı olan hastalarda uygulaması şimdilik doğru olmaz. Günümüz şartlarında ufak açıklıklarda tercih ediyoruz bu yöntemi. Dolayısıyla doğru hastayı seçmek önemli" diye konuştu.

Her hastanın reflü tedavisi için bu yönteme başvurmasının doğru olmadığını belirten Prof. Dr. Pata, "Reflü hastalığı farklı seyredebilen bir hastalıktır. Bazı hastalarda 2-3 ay ilaç kullandıktan sonra senelerce şikayet olmuyor. Bu hasta grubu için aralıklı ilaç kullanımı uygun olacaktır. Bazı hasta gruplarında ise ilacı kesmek mümkün olmuyor veya ilaçlara yanıt alamıyorsunuz. Bu hastalarda endoskopik fundiplikasyon yöntemi düşünülmelidir" dedi.

HER 5 KİŞİDEN 1'İNDE VAR

Gastro özofagial reflü hastalığının toplumda çok yüksek oranda görüldüğünü belirten Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı ve Gastrointestinal Endoskopi Derneği  ve Prof. Dr. Pata, sözlerine şöyle devam etti: "Görülme sıklığı yüzde 20 neredeyse. Sokaktaki her 5 kişiden 1'inde reflü semptomları var ve bu oran yükseliyor. Bunu etkileyen faktörler ise fazla  kilolar, yeme alışkanlığı, hareketzislik gibi etkiler. Türkiye Avrupa'nın en obez ülkesi durumunda şu anda. Tencere yemeklerinden de gittikçe daha çok vazgeçiyoruz. Bunlar elbette reflüyü tetikliyor."

Çok genç yaşlarda babasını mide kanserinden kaybettiğini ve kendisinde de 30'lu yaşlarında reflü başladığını belirten Erdoğan, "Yaklaşık 20 yıldır hergün mide ilacı alıyordum,son 10 yılda mide ağrılarım çekilmez hale geldi. Çok acı çekiyordum. Cengiz Bey bu yöntemin olduğunu söyledi. 8 ay düşündükten sonra yaptırdım ve çok mutluyum. Hiçbir şikayetim yok. Sürekli yanma, ağzıma acı su gelmesi, öksürük gibi şikayetlerim vardı. Gece ağrı ile uyanıyordum yataktan. Çok sıkıntılıydı. Ama artık çok rahatım, dört aydır ilaç almıyorum, yeniden hayattan zevk almaya başladım" dedi.


- İstanbul
Yeditepe Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:46 Kaynak: DHA

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