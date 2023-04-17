Gecelerin en önemlisi: Kadir Gecesi! İnsanlığın ve Müslümanların kaderi bugün değişti - Son Dakika
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Gecelerin en önemlisi: Kadir Gecesi! İnsanlığın ve Müslümanların kaderi bugün değişti

17.04.2023 15:32

İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak biliniyor. Müslümanlar, "Bin geceden daha hayırlı" geceyi günün ilk ışıklarına kadar ibadet ve dua ile geçiriyor. Müslümanların ve insanlığın kaderini değiştiren Kur'an-ı Kerim'in ilk kez indiği bu tarih, gecelerin en kıymetlisi olarak kabul ediliyor.

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alan Kadir Gecesi şöyle anlatılıyor: "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

"BU GECE BİR FIRSAT GECESİDİR"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, mübarek gün ve gecelerin en kıymetlisinin Kadir Gecesi olduğunu söyledi.

Gecelerin en kıymetlisi: Kadir Gecesi! İnsanlığın kaderi bu anlarda değişti

Kadir Gecesi'ne Kur'an-ı Kerim'de değinildiği ve bu isimle bir surenin de olduğunu anımsatan Bozkurt, Kadir Gecesi'nin Kur'an-ı Kerim'in Müslümanlarla buluştuğu gece olduğunu belirtti.

Gecelerin en kıymetlisi: Kadir Gecesi! İnsanlığın kaderi bu anlarda değişti

Müslümanların ve insanlığın kaderini değiştiren Kur'an-ı Kerim'in ilk defa indiği gece olması dolayısıyla Kadir Gecesi'nin çok önemli olduğuna dikkati çeken Bozkurt, şunları kaydetti:

Gecelerin en kıymetlisi: Kadir Gecesi! İnsanlığın kaderi bu anlarda değişti

"Sahabeler, Peygamber Efendimizin ramazanın son 10 günü, son 7 günü ve 26. geceyi 27. güne bağlayan gecenin Kadir Gecesi olduğuna dair işaretler verdiğini rivayet etmişler. Biz de asırlardır 27. gece olarak idrak ediyoruz."

Gecelerin en kıymetlisi: Kadir Gecesi! İnsanlığın kaderi bu anlarda değişti

"BOLCA TÖVBE VE İSTİĞFAR EDİLMELİ"

Kadir Gecesi'nde bolca tövbe ve istiğfar edilmesini tavsiye eden Bozkurt, "Ramazanın son 10 günü ibadetlerimizin yoğunluğunun daha üst seviyeye çıkması gerekiyor. Bu zaman diliminde olan Kadir Gecesi'ni bir milat kabul ederiz. Bu gece bir fırsat gecesidir." ifadelerini kullandı.

Gecelerin en kıymetlisi: Kadir Gecesi! İnsanlığın kaderi bu anlarda değişti

Kur'an-ı Kerim'in indiği gecede Kur'an okunmasının önemli olduğunu dile getiren Bozkurt, "Kadir Gecesi'nde dünya telaşından, meşgalelerinden biraz daha uzak durarak, manevi eğilimlerimizi yükseltmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Gecelerin en kıymetlisi: Kadir Gecesi! İnsanlığın kaderi bu anlarda değişti
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Son Dakika Yaşam Gecelerin en önemlisi: Kadir Gecesi! İnsanlığın ve Müslümanların kaderi bugün değişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gecelerin en önemlisi: Kadir Gecesi! İnsanlığın ve Müslümanların kaderi bugün değişti - Son Dakika
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