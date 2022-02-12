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Gecelik giydirip mermi yutturmuşlardı! Olayın sebebi olarak gösterilen genç kızın suç kaydı kabarık çıktı - Son Dakika

Gecelik giydirip mermi yutturmuşlardı! Olayın sebebi olarak gösterilen genç kızın suç kaydı kabarık çıktı

12.02.2022 15:20

Bursa'da E.M.'yi dövüp ağzına tabancanın namlusunu sokan, mermi yutturup gecelik giydiren Yaşar Çakıcı'nın telefonunu inceleyen polis, bir başka kişiye de aynı şekilde işkence yaptıklarına dair görüntüler ele geçirdi. Dehşet verici olayda sebep gösterilen Gamze Ü.'nün ise 4'ü uyuşturucudan 20 suç kaydı ve 16 kayıp kaydının olduğu ortaya çıktı.

Perşembe günü Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde Yaşar Çakıcı, yanındaki 2 arkadaşıyla birlikte aralarında kız meselesi bulunan E.M.'yi evine götürdü. Burada, taraflar arasında tartışma çıktı. Yaşar Çakıcı ve arkadaşları, E.M.'nin ellerini kelepçeleyip ağzını bantladı, ayaklarını bağladı.

Mermi yutturup gecelik giydirmişti! Dehşete düşüren olayın sebebi genç kız suç makinesi çıktı

GECELİK GİYDİRİP İŞKENCE ETTİLER

Grup, yere yatırdıkları E.M.'yi tekme ve yumruklarla dövdü. Bu sırada Yaşar Çakıcı belinden çıkardığı tabancanın namlusunu E.M.'nin ağzına sokup tehdit etti, ardından da mermi yutturdu. Şüpheliler, daha sonra kıyafetlerini çıkardıkları E.M.'ye kadın elbisesi giydirdi. E.M.'ye sabaha kadar işkence yapan 3 şüpheli, o anları da cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.

Silahla tehdit edip gecelik giydiren şüpheli, başka birine daha aynı işkenceyi yapmış

KAVGAYA SEBEP OLAN GENÇ KIZ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

E.M.'nin arkadaşlarının ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Adresini tespit ettikleri eve baskın yapan ekipler, E.M.'yi kurtarıp Yaşar Çakıcı'yı gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, hem E.M.'nin hem de Yaşar Çakıcı'nın Gamze Ü. adındaki kızı sevdiğini ve bu nedenle de aralarında husumet olduğunu belirledi. Ekipler, bir süre sonra da Bekir T. ve Gökhan Y. ile olay sırasında evde bulunan Gamze Ü.'yü de gözaltına aldı. Olaya sebep gösterilen Gamze Ü.'nün de 4'ü uyuşturucudan 20 suç kaydı ve 16 kayıp kaydının olduğu ortaya çıktı.

Silahla tehdit edip gecelik giydiren şüpheli, başka birine daha aynı işkenceyi yapmış

BAŞKA BİRİNE DAHA AYNI İŞKENCEYİ YAPMIŞ

Polis ekipleri, 'Eskici' olan soyadını 2019 yılında değiştirdiği ortaya çıkan Yaşar Çakıcı'nın cep telefonu ve sosyal medya hesaplarında da inceleme yaptı. Telefonda, Çakıcı ile Bekir T. ve Gökhan Y. ile birlikte M.Ş.'ye de işkence yaptığına dair görüntüler ortaya çıktı. Polis, M.Ş.'yi bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, Çakıcı'nın, sosyal medyada uzun namlulu silahla şehir turu attığı görüntülere ulaştı. Çakıcı hakkında bu görüntülerle ilgili de soruşturma başlatıldı.

Silahla tehdit edip gecelik giydiren şüpheli, başka birine daha aynı işkenceyi yapmış

"ÇAKICI'NIN YEĞENİYİM" DEYİP PARA ALMIŞ

Olayın basına yansımasının ardından Çiğdem A. isimli kadın da dün Emek Polis Merkezi'ne giderek, Yaşar Çakıcı hakkında şikayetçi oldu. Çiğdem A. ifadesinde, "Bana Alaattin Çakıcı'nın yeğeni olduğunu söyledi. Benden birkaç kez borç para aldı. Parayı geri istediğimde ise ödemedi ve beni tehdit etti. Daha sonradan öğrendim ki Yaşar kimsenin yeğeni değilmiş. Soyadını da mahkeme kararıyla değiştirmiş. Haberlerde görünce kendisini tanıdım ve ben de şikayetçi olmak için buraya geldim" dedi.

Silahla tehdit edip gecelik giydiren şüpheli, başka birine daha aynı işkenceyi yapmış

Sorguları devam eden şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Gecelik giydirip mermi yutturmuşlardı! Olayın sebebi olarak gösterilen genç kızın suç kaydı kabarık çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gecelik giydirip mermi yutturmuşlardı! Olayın sebebi olarak gösterilen genç kızın suç kaydı kabarık çıktı - Son Dakika
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