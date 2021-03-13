Gecemiz gündüzümüze karıştı - Son Dakika

Gecemiz gündüzümüze karıştı

13.03.2021 07:40
Gecemiz gündüzümüze karıştı, System.String[]

MÜZİK DİNLEMEYİ ÇOK ÖZLEMİŞLERBurak Aydemir - Ground Zero işletmecisi, AnkaraMekanımız KITE Ankara ile aynı binada, yeni nesil bir mahalle barı. Yemek, müzik ve kokteylin uyumlu olacağı etkinlikler düzenliyoruz.

MÜZİK DİNLEMEYİ ÇOK ÖZLEMİŞLER

Burak Aydemir - Ground Zero işletmecisi, Ankara

Mekanımız KITE Ankara ile aynı binada, yeni nesil bir mahalle barı. Yemek, müzik ve kokteylin uyumlu olacağı etkinlikler düzenliyoruz. Çarşamba günü 'Ritmo Italiano' isimli bir etkinliğimiz vardı. İtalyan mutfağına ait yemekler, kokteyller ve İtalyan müzikleri eşliğinde 16.00 ile 19.00 saatleri arasında gerçekleşti. Kapasitemiz 70 kişi. İnsanlar müzik dinlemeyi çok özlemiş.

DANSÖZ DE MASKEYLE OYNUYOR

Okan Koç - Arjantin Sahne işletmecisi, Ankara

Mekanımız canlı müzik, meyhane konseptinde. Hafta içi 12.00-19.00 arası meyhane, cumartesi 15.00-19.00 arası DJ, darbuka, dansöz... Giriş ücreti yok. Sağlık Bakanlığı'nın önergesine uygun olarak dört kişilik masalara iki kişi oturabiliyor. Garsonlar eldiven, maske, siperlikle çalışıyor. HES kodu soruyoruz. Dansöz bile maskeyle oynuyor.

HERKES EVDEN ÇOK SIKILDI

Emre Yalçın- Setup'ın müdürü, İstanbul

Hafta içleri çok yoğun olmuyor. Cuma ve cumartesi günleri yüzde 50 dolu... Geceyle gündüz tersine döndü. Evden çalışanlar gündüz buluşmaları yapıyor. İçkisini, kahvesini içiyor, işi bitince yemek yiyip sohbet ediyor. Toplantı bile yapıyorlar. Herkes evden çok sıkıldı.

YOĞUN AMA KAPASİTENİN YARISI

Savaş Saatçi - Asmalı Cavit işletmecisi, İstanbul

Saat 13.00'ten itibaren müşteriler gelmeye başlıyor, tabii çok kalabalık olmuyor o saatler. Cuma ve cumartesi bir hareket oldu, insanlar çok özlemiş. Hafta içi de 20 kişi kadar geliyor. Geçen hafta sonu uzun zamandan sonra yoğunluk yaşandı. Yoğunluk derken kapasitenin yarısı... Müşteriler sevinçli, "İyi ki açtınız, çok özlemiştik" diyorlar. İşini gücünü bitiren geliyor. "Bizi öğlen rakısına mecbur ettiler" diyorlar.

MÜDAVİMLER GERİ GELDİ

Didem Çolakoğlu Hoşgör- Sofyalı 9 işletmecisi, İstanbul

Zaman çok sınırlı olduğu için insanlar hızlıca gelip gidiyor. Biz şimdilik cuma, cumartesi günleri açığız. Müşterilerimiz 15.30-16.00 gibi geliyor, 18.30-18.45 gibi kalkıyor. Geçen hafta uzun zamandır görmediğimiz müdavimler geldi. Herkesin arzusu masaya oturmak ve mekan kapanana kadar kalkmamak. Hepsi şunu söylüyor: "Bu masa, bu sandalye benim. En erken ben geleceğim ve kapanana kadar kalkmayacağım. Hiçbir şey yapmasam da burada oturacağım." Bir kadın olarak, kadınları sohbet ederken görmek mutlu ediyor.

MÜŞTERİLER ANLATIYOR

BİLGİSAYARI KAPATIP 15.00'TE MASAYA OTURUYORUZ

Doğuş Dağdeviren, 42, Dijital pazarlama danışmanı

Evden çalışan, mesaisi müsait olan arkadaşlarla buluşabiliyoruz. Kimi bilgisayarı kapatıp kimi bilgisayarıyla geliyor. En güzel yanıysa eve gidiyorsun ve gün bitmemiş oluyor. Gündüz buluşunca "Güneşin batmadığı, kuzey ülkelerde dışardaymışız gibi hayal edelim" diyerek şakalaşıyoruz. Evden çalışan bir arkadaşımla 15.00'te çilingir sofrasına oturacağım birazdan.

HEM ACIMIZI HEM NEŞEMİZİ YAŞADIĞIMIZ YERLER

Zeynep Kabadayıoğlu, 38, Organizatör

Bu saatler benim gibi serbest çalışanlar için sorun olmadı. Gündüz rakısı tabii ki keyifli... İyi ki açıldılar; meyhaneler hem acımızı hem neşemizi yaşadığımız yerler. Babam Yakup'ta rakı içmeyi çok severdi. Bugün vefatının 40'ıncı günü... Onu anmaya geldik. Benim için anlamı büyük. Babam için buradayız.

Gecemiz gündüzümüze karıştı

Cumartesi, Ankara, Müzik, Cuma, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Gecemiz gündüzümüze karıştı - Son Dakika Magazin


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