Geçen ay "sığınmacılar konusunda kontrolü kaçırdık" demişti! İlber Ortaylı bu kez "Hepsini atarsak, senin koyunlarına kuzularına kim bakacak" dedi - Son Dakika
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Geçen ay "sığınmacılar konusunda kontrolü kaçırdık" demişti! İlber Ortaylı bu kez "Hepsini atarsak, senin koyunlarına kuzularına kim bakacak" dedi

12.05.2022 09:54
Geçen ay "sığınmacılar konusunda kontrolü kaçırdık" demişti! İlber Ortaylı bu kez "Hepsini atarsak, senin koyunlarına kuzularına kim bakacak" dedi

Geçen ay katıldığı muhalefete yakın bir kanalda Türkiye'nin göçmenler konusunda kontrolü elden kaçırdığını söyleyen İlber Ortaylı, dün iktidara yakın bir televizyon kanalına konuştu. Ortaylı bu kez sığınmacıların hepsinin sınırların dışına atılamayacağını iddia ederek "Kim toplayacak senin meyvelerini, koyunlarına kuzularına danalarına kim bakacak, bir insan bir şeyi bilir de konuşur. Bir köylere gidip bakın, bakalım köylüler sizin gibi mi düşünüyor adamlar hakkında" diye konuştu.

Tarihçi İlber Ortaylı katıldığı bir televizyon programında son günlerde Türkiye'de tartışılan ve siyasetin birinci konusu olan sığınmacı konusunda konuştu. Sığınmacıların iş gücündeki katkısına dikkat çeken Ortaylı, içinde sadece Suriyeli veya Afganların olmadığı, Uygur Türkleri ve Türkmenlerin de olduğunu ifade etti.

"SENİN KOYUNUNA, KUZUNA, DANANA KİM BAKACAK?"

Ortaylı, sığınmacıların çobanlık işleriyle uğraştıklarını ve köylerde bu nedenle istendiklerini dile getirerek şunları söyledi;

"Hele Afganları istemeyiz falan. Kim toplayacak senin meyvelerini, koyunlarına kuzularına danalarına kim bakacak, bir insan bir şeyi bilir de konuşur. Bir köylere gidip bakın, bakalım köylüler sizin gibi mi düşünüyor adamlar hakkında."

TARİHTEN ÖRNEKLER VERDİ

İlber Ortaylı, tarihten örnekler vererek, "Suriye devamlı göçmen veren bir yerdir. Osmanlı döneminde de böyledir. Suriye'ye hükmeden 60 yıldır Nusayrilerdir. Bunlar Fransa'da harp okuluna gittiler." dedi.

"SAVAŞ İSTEMEYİZ AMA SAVAŞTAN DA KORKMAYIZ"

Suriyelilere ilişkin ayrı bir parantez açan Ortaylı, "Suriye ordusu bir milis ordusudur. Harp kabiliyeti yoktur. Arap dünyası da bizim anladığımız anlamda açık demokrasiye geçiş yoktur. Bir çırpıda ülkelerini terk ettiler. Biz savaş istemeyiz ama savaştan da korkmayız." dedi.

GEÇEN AY NE DEMİŞTİ?

"Sığınmacılar konusunda kontrolü kaçırdık" diyen Ortaylı 18 Nisan'da katıldığı bir programda "Biz şarktan gelenlere mülteci statüsü vermiyoruz. Sığınmacı dediğin bayramda piknik yapar gibi sınırın öbür tarafına gidip gelmez. O zaman orada kal. Sığınmacıya insani yardım dışında bir şey yapılamaz" ifadelerini kullanmıştı.

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İlber Ortaylı, Türkiye, Mülteci, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geçen ay 'sığınmacılar konusunda kontrolü kaçırdık' demişti! İlber Ortaylı bu kez 'Hepsini atarsak, senin koyunlarına kuzularına kim bakacak' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Geçen ay "sığınmacılar konusunda kontrolü kaçırdık" demişti! İlber Ortaylı bu kez "Hepsini atarsak, senin koyunlarına kuzularına kim bakacak" dedi - Son Dakika
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