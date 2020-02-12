Geçen ay trafik kazalarında 115 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Geçen ay trafik kazalarında 115 kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Trafik istatistikleri 2020 Ocak ayı belli olurken, 115 kişinin meydana gelen kazalarda gözlerini hayata yumduğu kaydedildi.

Geçen ay trafik kazalarında 115 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Trafik istatistikleri 2020 Ocak ayı belli olurken, 115 kişinin meydana gelen kazalarda gözlerini hayata yumduğu kaydedildi. Sadece Ocak ayında yapılan kaza sayısı ise 31 bin 561 olarak kayıtlara geçti.


Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, trafik kazaları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre sadece Ocak ayı içerisinde trafik kazaları ile alakalı basına bin 658 haber yansıdığı tespit edildi. Haber başlıkları incelendiğinde kazalara gizli buzlanmalarında sebep olduğu görülürken, en çok zincirleme kazaların medyada yer aldığı kaydedildi.


Kazaların büyük bölümü sürücü hatalarından kaynaklanıyor


Ajans Press'in, Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 Ocak ayı trafik istatistikleri belli oldu. Böylelikle Ocak ayında yapılan kaza sayısı ise 31 bin 561 olarak saptanırken, ölümlü kaza sayısı 114 olarak gözlendi. Meydana gelen kazalarda 18 bin 689 kişi de yaralanırken, 115 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Trafik kazasına neden olan en büyük unsurun da 11 bin 955 ile sürücüden kaynaklandığı gözlenirken, bin 190 kazanın yaya kaynaklı olduğu, 233 kazağının da araçtan sebeple meydana geldiği kaydedildi. - İSTANBUL

Ajans, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:14 Kaynak: İHA
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