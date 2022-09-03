Vedat Ali Özışık adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Vedat Ali Özışık adliyeye sevk edildi

03.09.2022 12:22
Vedat Ali Özışık adliyeye sevk edildi

Geçen Çarşamba günü yapılan Kayseri Şeker Fabrikası'nın 69. Olağan Mali Genel Kurulu'nda tribünden sahaya çıkarak Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay'a hakaret eden Vedat Ali Özışık, adliyeye sevk edildi.

Geçen Çarşamba günü yapılan Kayseri Şeker Fabrikası'nın 69. Olağan Mali Genel Kurulu'nda tribünden sahaya çıkarak Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay'a hakaret eden Vedat Ali Özışık, adliyeye sevk edildi.

Tartışmalı geçen genel kurulda, eski başkan Vedat Ali Özışık kürsüye çıkmak isterken polis tarafından engellenmişti. Başkan Akay, Özışık'ın kendisine ettiği hakaretler nedeni ile şikayetçi olmuş ve dün akşam Vedat Ali Özışık gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki İşlemleri tamamlanan Vedat Ali Özışık, daha sonra adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri Şeker, Hüseyin Akay, Vedat Ali, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vedat Ali Özışık adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vedat Ali Özışık adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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