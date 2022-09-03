Tartışmalı geçen genel kurulda, eski başkan Vedat Ali Özışık kürsüye çıkmak isterken polis tarafından engellenmişti. Başkan Akay, Özışık'ın kendisine ettiği hakaretler nedeni ile şikayetçi olmuş ve dün akşam Vedat Ali Özışık gözaltına alınmıştı.

Kaynak: İHA

Kayseri Şeker, Hüseyin Akay, Vedat Ali, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Vedat Ali Özışık adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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