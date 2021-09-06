Geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan zanlılardan 32'si tutuklandı - Son Dakika

Operasyonlarda 3 kilo 300 gram esrar, 640 gram eroin, 2 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ve 7 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla 30 Ağustos-5 Eylül arasında operasyonlar düzenledi.

Ankara 'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 214 zanlıdan 32'sinin tutuklandığı bildirildi.

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