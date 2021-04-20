Geçen hafta Kovid-19 vakalarının zirve yaptığı Kırklareli'nde tedbirlerle vaka artış hızı azaldı - Son Dakika

Geçen hafta Kovid-19 vakalarının zirve yaptığı Kırklareli'nde tedbirlerle vaka artış hızı azaldı

20.04.2021 16:03
Geçen hafta Kovid-19 vakalarının zirve yaptığı Kırklareli'nde tedbirlerle vaka artış hızı azaldı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının geçen hafta en fazla arttığı Kırklareli'nde, tedbirlerle birlikte vaka artış hızı düşüşe geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının geçen hafta en fazla arttığı Kırklareli'nde, tedbirlerle birlikte vaka artış hızı düşüşe geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından vaka sayılarının en çok düştüğü iller arasında açıkladığı Kırklareli'nde yaşayan vatandaşlar, bir daha en çok vakanın görüldüğü il olmamak için kurallara daha çok uyacaklarını belirtti.

Kırklareli, geçen hafta yüzde 70'e yakın vaka artışıyla uzun süredir en çok vakanın görüldüğü Samsun'u geçmiş, vaka sayısı 100 binde 882,13'e ulaşmıştı. Son verilere göre bu rakam 830,44'e düştü.

Kırklareli sakinlerinden Recep Gençay, AA muhabirine vaka sayılarının düşüşe geçmesine çok sevindiklerini belirtti.

Sayıların daha da düşmesi için topyekün mücadele verilmesi gerektiğine vurgu yapan Gençay, "Demek ki insanlar kurallara uymaya başladı. Ondan dolayı düşmüştür. Aslında tam kapanma olsa daha da düşecektir. Vakaların düşmesi sevindirici tabi, olmaz olur mu? Bir de aşıların vurulma oranı artsa daha da düşecektir." dedi.

Berkay Çamlı da Kırklareli'nin vaka artışıyla Türkiye'de zirve olmasına çok üzüldüklerini belirtti.

Bundan sonra Kırklareli'nin daha aşağılarda yer alması, hatta sıfır vaka için dikkatli olacaklarının altını çizen Çamlı, "Bundan sonra da Kırklareli'miz düzelecek, düzelmeye de başladı zaten. Düşmesi bizleri umutlandırdı tabi. Çok kötü durumdaydık biz. Bu konuda anılmak, en kötü durumda olmak hiç istemeyiz. Ama düştüğünü görmek tabi ki umutlandırdı. "diye konuştu.

Tedbirlerine uymayan 17 kişiye 53 bin 598 lira ceza verildi

Bu arada tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle 17 kişiye para cezası uygulandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz, Vize, Pınarhisar ve Kofçaz ilçelerine bağlı köy ve beldelerdeki denetimde, maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan 17 kişiyi tespit etti.

Bu kişilere toplam 53 bin 598 lira ceza veren ekipler, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde uyarıda bulundu.

Fahrettin Koca, Kırklareli, Samsun, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Geçen hafta Kovid-19 vakalarının zirve yaptığı Kırklareli'nde tedbirlerle vaka artış hızı azaldı - Son Dakika


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