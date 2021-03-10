Geçen hafta yükseliş trendine giren altın yatırımcısından talep görüyor - Son Dakika

Geçen hafta yükseliş trendine giren altın yatırımcısından talep görüyor

10.03.2021 13:43

Geçen hafta yükseliş trendine giren altın yatırımcısından talep görüyor Kuyumcular, altın fiyatlarının uzun vadeli olarak yatırımcısına kazandıracağını öngörüyor İç piyasada altın fiyatları Ons fiyatına bağlı olarak yükselişe devam ediyor.

Geçen hafta yükseliş trendine giren altın yatırımcısından talep görüyor

Kuyumcular, altın fiyatlarının uzun vadeli olarak yatırımcısına kazandıracağını öngörüyor

İSTANBUL - İç piyasada altın fiyatları Ons fiyatına bağlı olarak yükselişe devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 410 liradan satılan gram altın, yeni haftanın başlamasından itibaren yükseliş kaydederek 425 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 700 liradan satılıyor.

Ons fiyatlarına bağlı olarak altın fiyatları iç piyasada yükselişini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta yükseliş trendine giren altın, yeni hafta başında da yükselişine devam etti. Geçen hafta 410 lira seviyesinde bulunan gram altın, hafta ortasında 425 liradan alıcı buluyor. Kuyumcular altın fiyatlarının uzun vadeli olarak yatırımcısına kazandıracağını öngörüyor.

Kapalıçarşı esnafı Rıdvan Levit, dövizden kaynaklı altının fiyatlarında biraz yükselme olduğunu söyleyerek, "Uzun vadede beklediğimiz bir durumdu. 2 ay içerisinde gram altında 120-130 lira gibi bir gerileme olmuştu. Ufaktan bunun toparlamasını göreceğiz. Altın uzun vadede hep yukarı yönlü hareket eden bir yatırım aracı olmuştur. Genelde yatırım amaçlı olarak gram altın ve çeyrek altına daha çok talep oluyor. Yatırımcı kenara attığı para ile her zaman altın alabilir. Altın, uzun vadede yatırımcısına para kazandıran bir yatırım aracıdır. Altın fiyatlarına bakacak olursak; gram altın 425 lira, çeyrek altın 700 lira, Cumhuriyet altını ise 2 bin 860 liradan işlem görüyor" diye konuştu.

Ons fiyatının yükselmesiyle altın fiyatlarının yükselişe geçtiğini belirten Kapalıçarşı esnafı Arda Aksoy ise, "Ons altın fiyatı 1700 doların üzerindeki seyri devam ederse, biraz daha fiyatlarda bir artış görebiliriz. Güvenilir liman altının uzun vadede değerini koruyacağını düşünüyorum. Altına talep şuanda var. Yatırım için Cumhuriyet Ata Altın, hediyelik için ise çeyrek altın daha çok talep görüyor. Son zamanlarda gram altına da talep arttı. Altın fiyatlarına bakacak olursak; çeyrek altın 695 lira, gram altın 425 liradan işlem görüyor" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta yükseliş trendine giren altın yatırımcısından talep görüyor
Geçen hafta yükseliş trendine giren altın yatırımcısından talep görüyor
Geçen hafta yükseliş trendine giren altın yatırımcısından talep görüyor
Geçen hafta yükseliş trendine giren altın yatırımcısından talep görüyor

Kapalıçarşı, Yatırımcı, Yatırım, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Geçen hafta yükseliş trendine giren altın yatırımcısından talep görüyor - Son Dakika Ekonomi


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