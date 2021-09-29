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Geçen sene elendikleri TEKNOFEST'te bu yıl şampiyon oldular - Son Dakika

Geçen sene elendikleri TEKNOFEST'te bu yıl şampiyon oldular

29.09.2021 14:52

- Geçen sene elendikleri TEKNOFEST'te bu yıl şampiyon oldular Eskişehirli gençler birincilik ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı TEKNOFEST'te "Gökçen İHA" rüzgarı Projenin danışman öğretmeni Hamit Yılmaz: "Kendi aile, arkadaşları ve derslerinden zaman ayırarak bu işe yöneldiler"...

- Geçen sene elendikleri TEKNOFEST'te bu yıl şampiyon oldular

Eskişehirli gençler birincilik ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı

TEKNOFEST'te "Gökçen İHA" rüzgarı

Projenin danışman öğretmeni Hamit Yılmaz:

"Kendi aile, arkadaşları ve derslerinden zaman ayırarak bu işe yöneldiler"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Havacılık Kulübü öğrencilerinden oluşan "Crew of Sky" takımı, geçen sene başvuruda bulunarak ön proje aşamasında elendikleri TEKNOFEST Liselerarası Sabit Kanat İHA yarışmasında bu yıl Türkiye Şampiyonu oldular.

TEKNOFEST'te bu yıl ikincisi düzenlenen Liselerarası Sabit Kanat İHA yarışmasına katılan Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı Crew of Sky, rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Danışman öğretmenleri Hamit Yılmaz öncülüğünde; Furkan Batı, Ahmet Metehan Gök, Semih Kabak, Mert Ali Yoldaş, Elif Aydoğmuş ve Muhammed Zahid Dursun'dan oluşan ekip, birincilik ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı. Yarışmada verilen tüm görevli başarıyla tamamlayan "Crew of Sky" takımı, "Gökçen İHA" adını verdikleri hava aracıyla istenilen uygulamaları otonom olarak gerçekleştiren takımlar arasında öne çıktı. Elde ettikleri başarıdan dolayı mutlu olduklarını dile getiren gençler, havacılık alanında daha iyi projeler ortaya çıkartarak Türkiye'yi farklı alanlarda temsil etmek istediklerini vurguladılar.

"Biz de öncü bir havacılık okulu olarak bu işe katıldık"

Yarışmada verilen bütün görevleri başarıyla yerine getirdiklerini söyleyen Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım Alanı Öğretmeni ve proje danışmanı Hamit Yılmaz, "Bu yıl 2'ncisi düzenlenen TEKNOFEST'e biz de Liselerarası Sabit Kanat İHA kategorisinde yarışmaya katıldık. Ocak ayında raporlama aşamalarıyla başlayan bir süreçti. 6 öğrenci ve 1 danışman öğretmen olarak Crew of Sky takım adı altında bu yarışmaya katıldık. Bütün rapor ve uçuş videosu aşamalarını geçtikten sonra 13-18 Eylül tarihleri arasında Bursa'da son aşama uçuş yarışması düzenlendi. Orada da uçağımızı verilen görevleri yerine getirecek şekilde uçurduk. Orada aldığımız derecelerle Türkiye birinciliği kazandık. Çok gurur ve mutluluk verici bir başarı. Çocuklar bu süreçte çok fazla gayret gösterdiler. Kendi aile, arkadaşları ve derslerinden zaman ayırarak bu işe yöneldiler. Bunun meyvesini almış olmaları bizi çok mutlu etti. Bunun ötesinde biz ülkemizin en köklü havacılık okuluyuz. Okulumuz hem askeri hem de sivil havacılığa çok fazla istihdam kaynağı oluşturan bir okul. Biz de öncü bir havacılık okulu olarak bu işe katıldık. Ülkemizin kalkınmasına ve bu alandaki atılımına destek olmamız gerekiyordu. Bu yarışmada böyle bir derece alarak, sürece iyi hazırlandığımızı ve bunun da karşılığını almamız bizi gerçekten mutlu etti. Bundan sonrası için de umutlandırdı" dedi.

"Vakit bulduğumuz her an atölyemize gelerek çok yoğun çalıştık"

Yarışma süreci hakkında konuşan şampiyon takımın kaptanı Furkan Batı, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Rapor yazma aşamalarıyla projeye başladık. Geçen yıl da başvuruda bulunduk ancak rapor aşamalarında elendiğimiz için daha fazla önem verdik. Daha sonra yoğun çalışmalarımız başladı. Vakit bulduğumuz her an atölyemize gelerek çok yoğun çalıştık. Bazen gece yarısına atölyede kaldık. Kazandığımız için mutluyuz."

"Ekibimiz, 750 takım içerisinden ön rapor aşamasını geçerek maddi destek kazandılar"

Toplamda 750 takımla başlayan süreçte elemeleri geçerek birincilik elde ettiklerini dile getiren Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlhami Can, "Süreç, öğrencilerimizin ve danışman öğretmenimizin çok yoğun çalıştığı bir süreçti. Ocak ayından bu yana TEKNOFEST'e hazırlandılar. Ekibimiz, 750 takım içerisinden ön rapor aşamasını geçerek maddi destek kazandılar. Sonra hazırlıklarını atölyemizde tamamladılar. Son aşamada Bursa'da yapılan TEKNOFEST yarışmasına İnsansız Hava Aracı Sabit Kanat yarışmasına çağrıldık. Burada 57 takımla mücadele ederek 2 görevi tamamladık. Sonrasında okulumuz otonom şekilde sabit kanadı uçurarak birincilik elde etti" ifadelerini kullandı.

Geçen sene elendikleri TEKNOFEST'te bu yıl şampiyon oldular
Geçen sene elendikleri TEKNOFEST'te bu yıl şampiyon oldular
Geçen sene elendikleri TEKNOFEST'te bu yıl şampiyon oldular
Geçen sene elendikleri TEKNOFEST'te bu yıl şampiyon oldular

İhlas Haber Ajansı, Hamit Yılmaz, Şampiyon, Gökçen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Geçen sene elendikleri TEKNOFEST'te bu yıl şampiyon oldular - Son Dakika


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SON DAKİKA: Geçen sene elendikleri TEKNOFEST'te bu yıl şampiyon oldular - Son Dakika
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