Geçen sene iç çamaşırına sakladığı maddeyi bu sefer de ekmeğe gizlemek istedi - Son Dakika
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Geçen sene iç çamaşırına sakladığı maddeyi bu sefer de ekmeğe gizlemek istedi

27.05.2022 14:12

Kastamonu'da geçtiğimiz yıl, iç çamaşırına saklandığı uyuşturucu madde ile yakalanan kişi, bu sefer de jandarma ekipleri tarafından yapılan üst aramasında ekmek içerisine saklanmış halde metamfetamin ele geçirildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Abana İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, İstanbul'dan yolcu otobüsü ile Kastamonu'nun Abana ilçesine gelen S.B.'nin uyuşturucu madde taşıdığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından takibe alınan şahsın üst araması yapıldı.

35 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda şahsın yanında bulunan köy ekmeğinin içerisine gizlenmiş 35 gram metamfetamin ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan S.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GEÇEN SENE İÇ ÇAMAŞIRINA SAKLAMIŞTI

S.B.'nin geçen yıl Aralık ayında İstanbul'dan Kastamonu'ya yolculuk ederken yapılan üst aramasında, iç çamaşırının içerisine çorap dikilerek gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

YORUMLAR
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Kastamonu'da ekmeğin içinde uyuşturucu taşıyan kişi gözaltına alındı Kastamonu'da ekmeğin içinde uyuşturucu taşıyan kişi gözaltına alındı Önce iç çamaşırına sakladığı, şimdi de ekmek arasına sakladığı uyuşturucuyla yakalandı Önce iç çamaşırına sakladığı, şimdi de ekmek arasına sakladığı uyuşturucuyla yakalandı
Kaynak: İHA

Metamfetamin, Uyuşturucu, Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Geçen sene iç çamaşırına sakladığı maddeyi bu sefer de ekmeğe gizlemek istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Geçen sene iç çamaşırına sakladığı maddeyi bu sefer de ekmeğe gizlemek istedi - Son Dakika
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