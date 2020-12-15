Geçen sezon futbolu bırakan Petr Cech, Chelsea U23 takımıyla futbola döndü - Son Dakika

Geçen sezon futbolu bırakan Petr Cech, Chelsea U23 takımıyla futbola döndü

15.12.2020 10:12
Geçen sezon futbolu bırakan Petr Cech, Chelsea U23 takımıyla futbola döndü, System.String[]

Acil durumlar için Chelsea'nin 25 kişilik Premier Lig kadrosunda yer alan efsane kaleci Petr Cech, ilk resmi maçına çıktı. Kulüpte aynı zamanda danışmanlık yapan Cech, U23 takımıyla sahalara indi.

Chelsea ile Tottenham'ın U23 takımlarının karşı karşıya geldiği müsabakada 38 yaşındaki Petr Cech kaleye geçti.

Profesyonel kariyerini tamamlanasına rağmen Chelsea'nin Premier Lig için bildirdiği 25 kişilik kadroya acil durumlar için adı yazılan Cech genç takım maçında kaleyi korudu. Ancak işler Çekyalı file bekçisi için yolunda gitmedi ve maçın ilk 18 dakikasında kalesinde 2 gol gördü.

CHELSEA GERİ DÖNMEYİ BAŞARDI

Karşılaşmanın devamında ise Chelsea, oyuna dengeyi getirerek 3-2'lik skoru yakaladı ve sahadan galibiyetle ayrıldı. Karşılıklı kırmızı kartların çıktığı maçta Chelsea'nin 2017'de 38 milyon euroya kadrosuna katıp bir türlü verim alamadığı Danny Drinkwater 16 yaşındaki rakibine attığı tekme nedeniyle kırmızı kart gördü. Öncesinde Drinkwater'a tekme atan Alfie Divine da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Chelsea U23 takımı 19 puanla U23 Ligi'nde liderliğini sürdürüyor.

Geçen sezon futbolu bırakan Petr Cech, Chelsea U23 takımıyla futbola döndü

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Son Dakika Spor Geçen sezon futbolu bırakan Petr Cech, Chelsea U23 takımıyla futbola döndü - Son Dakika Spor


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