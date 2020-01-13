Geçen yıl 1,2 milyon bebek dünyaya gözlerini açtı - Son Dakika
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Geçen yıl 1,2 milyon bebek dünyaya gözlerini açtı

6 saat önce

2019 yılında 605 bin 310'u erkek, 575 bin 530'u kız olmak üzere Türkiye'de toplam 1 milyon 180 bin 840 bebeğin dünyaya geldiği görüldü.

Geçen yıl 1,2 milyon bebek dünyaya gözlerini açtı, System.String[]

2019 yılında 605 bin 310'u erkek, 575 bin 530'u kız olmak üzere Türkiye'de toplam 1 milyon 180 bin 840 bebeğin dünyaya geldiği görüldü. Dünyaya gelen bebeklerden erkeklere en çok Yusuf (8 bin 816) ismi verilirken, kızlara da Zeynep (13 bin 420) isminin verildi kaydedildi.

Ajans Press'in, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye'de geçen yıl toplam 1 milyon 180 bin 840 bebeğin dünyaya geldiği görüldü. Bu bebeklerin 605 bin 310'u erkek olurken, 575 bin 530'unun kız olduğu kaydedildi. Dünyaya gelen bebeklere en çok hangi isimler verildiği de raporda yer alırken, geçen yıl doğan erkek bebeklere en çok Yusuf isminin verildiği kaydedildi. Yusuf'tan sonra Eymen ve Miraç isimlerinin ön planda olduğu saptandı. Kız çocuklarına en çok verilen isim ise Zeynep olurken, ön planda olan diğer isimler Elif ve Defne olarak gözlendi. Genel olarak Türkiye'de en çok kullanılan erkek ismi ise Mehmet kız ismi ise Fatma olarak kayıtlara geçti.

Medya takibi kurumu Ajans Press, nüfus ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl nüfus ile alakalı basına 56 bin 355 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece bebeklerle alakalı yapılan haber sayısı ise 56 bin 49 olarak kaydedildi. Haber başlıkları incelendiğinde bebek sağlığına yönelik haberlerin ön planda olduğu görüldü.

(İHA)

Türkiye, Ajans, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:55 Kaynak: İHA
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