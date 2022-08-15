Taliban, yönetiminin 1. yılını kutladı - Son Dakika
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Taliban, yönetiminin 1. yılını kutladı

15.08.2022 19:04
Taliban, yönetiminin 1. yılını kutladı

Geçen yıl 15 Ağustos'ta başkent Kabil'e girerek Afganistan'a hakim olan Taliban, yönetimdeki ilk yılını kutladı.

Geçen yıl 15 Ağustos'ta başkent Kabil'e girerek Afganistan'a hakim olan Taliban, yönetimdeki ilk yılını kutladı.

Ülke çapındaki şehirlerde Taliban güçleri, silahlar ve askeri araçlarla konvoy halinde şehir turu düzenlerken, sık sık Taliban lehine sloganlar attı.

Başkent Kabil'de ise eski ABD Büyükelçiliği önünden şehir turuna çıkan Taliban konvoyları, tüm başkenti gezerek halkı selamladı.

Taliban sonrası Afganistan'daki bombalı saldırılarını artıran terör örgütü DEAŞ'ın söz konusu kutlamalara yönelik tehdidi nedeniyle Taliban güçleri kutlamalar için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Başkent Kabil'de özellikle büyükelçiliklerin olduğu Vezir-i Ekberhan bölgesinde bazı ana yolların trafiğe kapatıldığı ve Taliban güçlerinin varlığını artırdığı gözlemlendi.

Taliban geçici hükümeti mensupları ise Afganistan Radyo ve Televizyon Kurumu'nda düzenlenen törene katıldı.

Burada konuşma yapan Taliban yönetiminin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Başbakan Yardımcısı Vekili Abdüsselam Hanefi ve diğer yetkililer, Taliban'ın yönetime gelmesiyle Afganistan'daki son 40 yıllık çatışmalı ortamın yerini barışa bıraktığını belirterek, ülke genelinde güvenliğin sağlandığını ifade etti.

Taliban sonrasında eğitim ve çalışma alanları başta olmak üzere birçok alanda haklarını kaybeden Afgan kadınlarından bazıları, 15 Ağustos'a özel protesto gösterileri düzenlemek istedi ancak söz konusu protesto girişimleri Taliban güçlerince engellendi.

Bu nedenle evlerinde toplanan kadınlar, Taliban'ı burada protesto ederken, eğitim ve çalışma haklarına saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

Kadınlar, uluslararası toplumun Afganistan'daki insan hakları ihlallerine sessiz kalmamasını istedi.

Taliban, 15 Ağustos 2021'de başkent Kabil'e girdi

Afganistan hükümeti ve Taliban arasında Katar'ın başkenti Doha'da devam eden müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasını takiben geçen yıl yaz aylarında taraflar arasındaki çatışmalar şiddetlenmişti.

Buna paralel ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin Afganistan'ı terk etmesi hız kazanırken, Taliban da yönünü şehirlere çevirmişti.

Taliban'ın başkent Kabil'e 15 Ağustos 2021'de girmesini takiben dönemin Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani de ülkeyi terk etmişti.

Taliban sonrası Afganistan'ın, Batı'nın ekonomik yardımlarından mahrum kalması ülkedeki insani krizi derinleştirmişti.

Bununla beraber son bir yılda hiçbir ülke, Taliban yönetimini resmi olarak tanımazken, ülkedeki insan hakları, ifade ve basın özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar uluslararası camiada büyük tepki toplamıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Afganistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taliban, yönetiminin 1. yılını kutladı - Son Dakika

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