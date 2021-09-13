Geçen yıl 227 çevreci aktivist cinayete kurban gitti - Son Dakika

Sivil toplum kuruluşu "Global Witness", 2020 yılında 227 çevreci aktivistin öldürüldüğünü açıkladı.

BBC'nin haberine göre, kuruluşun yayınladığı raporda, geçen sene ormanlar, su kaynakları ve okyanuslar gibi doğal kaynakları savunan 227 aktivist cinayete kurban gitti.

Raporda, öldürülen 227 aktivist "çevre savunucuları" olarak adlandırıldı ve bunun, iki yıl üst üste kaydedilen en yüksek çevreci aktivist cinayet sayısı olduğu kaydedildi.

Bunun yanı sıra 2015'te Paris İklim Anlaşması'nın imzalanmasından bu yana her hafta 4 aktivistin öldürüldüğü bildirildi.

Global Witness, cinayetlerin yaklaşık üçte birinin ağaç kesme, madencilik, büyük ölçekli tarım işleri, hidroelektirik barajlar gibi kaynak kullanımıyla bağlantılı olduğuna işaret etti.

Raporda, 227 cinayetin 23'ünün "ağaç kesme" gerekçesiyle Brezilya, Nikaragua, Peru ve Filipinler'de işlendiği belirtildi.

Öte yandan, iklim değişikliğinin ön saflarında yer alan yerli halkların öldürülmesinin ise vakaların üçte birini oluşturduğu aktarılan raporda, 65 cinayetle Kolombiya'nın en ön sırada yer aldığı kaydedildi.

Global Witness'tan Chris Madden yaptığı açıklamada, hükümetleri "çevrecileri koruma konusunda ciddi olmaya" çağırdı.

2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma da herkesin sesinin duyulmasını sağlamak için "İklim değişikliğinin ön saflarında yer alan insanlarla tanışmaya öncelik verdiğini" aktardı.

Dünya genelinde 2019'da 212 çevreci cinayete kurban gitmişti.