Geçen yıl 58 bin 800 kadın ve 25 bin çocuk, kadın konukevinden yararlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Geçen yıl 58 bin 800 kadın ve 25 bin çocuk, kadın konukevinden yararlandı

08.03.2022 11:05
Geçen yıl 58 bin 800 kadın ve 25 bin çocuk, kadın konukevinden yararlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, kadın konukevlerinde, geçen yıl 58 bin 800 kadın ile beraberlerindeki 25 bin çocuğa hizmet verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, kadın konukevlerinde, geçen yıl 58 bin 800 kadın ile beraberlerindeki 25 bin çocuğa hizmet verildi.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, konukevlerinde, kadınların psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözüme kavuşturulması, güçlenmesi ve beraberindeki çocuklarıyla geçici süreyle barınmaları için hizmet sunuluyor.

Bu doğrultuda, Bakanlığa bağlı 112 kadın konukevinde 2 bin 779, yerel yönetimlere bağlı 33 kadın konukevinde 735, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı 3 kadın konukevinde 90 ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı 1 kadın konukevinde 20 olmak üzere, toplam 149 kadın konukevinde 3 bin 624 kişilik kapasiteyle hizmet veriliyor.

Bu konukevlerinin tümünde geçen yıl 58 bin 800 kadına ve beraberindeki 25 bin çocuğa hizmet sunuldu. Kadınların yüzde 50,4'ü barınma ihtiyacı, yüzde 49,6'sı şiddet mağduru oldukları gerekçesiyle konukevlerinde hizmet aldı.

Türkiye'deki yatak kapasitesinin nüfusa oranı AB ülkelerinden yüksek

Avrupa Konseyinin kadına yönelik şiddetle mücadelede "destek hizmetleri minimum standartları"na göre her 10 bin nüfus için 1 yatak kapasitesi ön görülüyor.

Son nüfus sayımı doğrultusunda Türkiye'deki konukevlerinin nüfus/yatak oranı değerlendirildiğinde 46 Avrupa ülkesinde 31 bin kişiye 1 yatak, 28 AB ülkesinde 26 bin 231 kişiye 1 yatak düşerken, Türkiye'de 23 bin 382 kişiye 1 yatak düşüyor.

Bu sonuç, uluslararası verilere göre Türkiye'de hizmet veren kadın konukevlerinin yatak kapasitesinin, ülke nüfusuna oranla hem Avrupa hem de AB üyesi ülkelerden yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

8 bin 784 kadının meslek kurslarına yönlendirildi

Bakanlık tarafından, kadına yönelik şiddetle mücadelenin yanı sıra kadınların güçlendirilmesi, statüsünün yükseltilmesi ve toplum içinde hak ettiği refah payına sahip olması amacıyla yürütülen hizmetler kapsamında 2021'de konukevlerinde kalan 8 bin 784 kadın meslek kurslarına yönlendirilirken, 321 kadın da işe yerleştirildi.

Konukevinden hizmet alan kadınların, konukevi sonrası ev kiralamalarına ve eşya ihtiyacının karşılanmasına yönelik belediyeler ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarıyla (SYDV) iş birliği içinde destek sağlandı.

Bu kişilerin kreş çağındaki çocukları için kreş desteği verildi, 12 yaşından büyük erkek çocuklarının da belirlenen konukevlerinde anneleriyle kalmaları için uygun şartlar oluşturuldu.

YORUMLAR
500
Yeşim Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur: 'En yavaş ilerleme toplumsal cinsiyet eşitliği' Yeşim Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur: 'En yavaş ilerleme toplumsal cinsiyet eşitliği' Rusya Ukrayna krizi, yatırımları Türkiye'ye yönlendirecek Rusya Ukrayna krizi, yatırımları Türkiye'ye yönlendirecek

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Türkiye, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Geçen yıl 58 bin 800 kadın ve 25 bin çocuk, kadın konukevinden yararlandı - Son Dakika


Son Dakika
11:32 Ali Koç'un hareketleri dikkat çekiyor! İsmail Kartal çılgına döndü
11:31 Haftanın ikinci gününde yükselişini sürdüren dolar 14,48'den alıcı buluyor!
11:29 Putin'in protestoları önleme yöntemi büyük tepki çekti! Polis, Moskova sokaklarında telefon avında
11:28 Hadise'nin yırtık kot pantolonunun fiyatını duyanlar, kulaklarına inanamadı
11:19 8 Mart Kadınlar Günü'nde çarpıcı anket: Kadınlar temel ihtiyaçlara erişemiyor, şiddet görüyor
11:12 Kremlin'den insani koridor açıklaması: Kiev, Çernigov, Sumi, Harkov ve Mariupol'den güvenli geçiş sağlanacak
11:01 Haftanın ikinci gününde altının gram fiyatı 941 lira seviyesinde alıcı buluyor!
11:01 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bülent Ersoy derdini dile getirdi: Ölen annemin yanına gitmek istiyorum ben
10:57 Talihsiz işçi tuvaletini yaptığı sırada buldozerin altında kalarak hayatını kaybetti!
10:50 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Yıldız, Doğan ve Meriç'i öpüşürken yakaladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 11:38:39. #1.13#
SON DAKİKA: Geçen yıl 58 bin 800 kadın ve 25 bin çocuk, kadın konukevinden yararlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement