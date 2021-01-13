Geçen yıl Avrupa'daki seferlerin yüzde 7'si İstanbul'dan icra edildi - Son Dakika

Geçen yıl Avrupa'daki seferlerin yüzde 7'si İstanbul'dan icra edildi

13.01.2021 11:03
Geçen yıl Avrupa'daki seferlerin yüzde 7'si İstanbul'dan icra edildi, System.String[]

Geçen yıl 349 bin 407 geliş-gidiş seferinin yapıldığı İstanbul'daki havalimanlarından toplam 40 milyon 375 bin 704 yolcu seyahat etti.

Geçen yıl 349 bin 407 geliş-gidiş seferinin yapıldığı İstanbul'daki havalimanlarından toplam 40 milyon 375 bin 704 yolcu seyahat etti.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, 2020 yılında Atatürk Havalimanı'ndan iç hatta 10 bin 359, dış hatta 27 bin 69 sefer icra edildi.

Sadece özel ve kargo seferlerine ev sahipliği yapan bu havalimanından 2020'de toplam 37 bin 428 uçuş düzenlendi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçen yıl iç hatta 83 bin 801, dış hatta 42 bin 536 olmak üzere toplam 126 bin 337 sefer yapıldı.

İstanbul Havalimanı'nda ocak-aralıkta icra edilen 185 bin 642 seferin 59 bin 839'i iç, 125 bin 803'ü dış hatta düzenlendi.

Geçen yıl, İstanbul'daki tüm havalimanlarından iç hatta 153 bin 999, dış hatta 195 bin 408 toplamda ise 349 bin 407 sefer yapıldığı hesaplandı.

Önceki sene (2019), İstanbul'dan 703 bin 896 iç ve dış hat seferi yapıldığı belirlenmişti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) havacılık sektörüne ilişkin yıllık raporunda, kıta genelinde geçen yıl yaklaşık 5 milyon uçuş düzenlendi.

Böylece, İstanbul havalimanları, geçen yıl, Avrupa'dan icra edilen seferlerin yaklaşık yüzde 7'sine ev sahipliği yaptı.

İstanbul Havalimanı 23 milyon yolcuyu geçti

Atatürk Havalimanı, 2019'un nisan ayındaki büyük taşınmanın ardından özel ve kargo uçuşlarına ev sahipliği yapmaya başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçen yıl toplam 16 milyon 966 bin 572 yolcuya hizmet verildi.

İç hatta 11 milyon 699 bin 916, dış hatta 5 milyon 266 bin 656 yolcu bu havalimanından seyahat etti.

İstanbul Havalimanı'ndan 2020'de iç hatta 7 milyon 414 bin 437, dış hatta 15 milyon 994 bin 695 yolcu hizmet aldı. Bu havalimanından geçen yıl boyunca 23 milyon 409 bin 132 yolcu ağırlandı.

Geçen yıl İstanbul'daki tüm havalimanlarından iç hatta 19 milyon 114 bin 353, dış hatta 21 milyon 261 bin 351 olmak üzere 40 milyon 375 bin 704 yolcu uçtu.

Önceki sene ise İstanbul'dan 103 milyon 682 bin 634 yolcu geliş gidiş yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Europe, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Geçen yıl Avrupa'daki seferlerin yüzde 7'si İstanbul'dan icra edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü fenomen Ümmü Seif öldürüldü mü? Arap basınında yayınlanan fotoğraf kafa karıştırdı Bu kez yağacak sanki! İstanbul'un yanı başındaki Bolu tamamen beyaza büründü Koronavirüs aşısı için randevu nasıl alınır? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara tek tek anlattı Başakşehir, aşil tendonu kopan Martin Skrtel'in sözleşmesini feshetti Pandemide ebegümecine talep arttı, kilosu 300 liraya çıktı Tunca Nehri'nde kırmızı alarm! Sağanak yağışlar nedeniyle su debisi 20 kat arttı Kedicik Tülay Kumaşçı Adnan Oktar'ın 9 bin yıllık cezasını övdü: Allah delikanlımın şanını yüceltti Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki köstebeğin evinden 5 milyon euro çıktı
Demet Şener'den boşanma sonrası ilk açıklama: Cenk çocuk istedi ama ben hazır değildim Demet Şener'den boşanma sonrası ilk açıklama: Cenk çocuk istedi ama ben hazır değildim         
11:27
Ruslar, koronavirüse rağmen 2020'de de Antalya'dan vazgeçmedi Ruslar, koronavirüse rağmen 2020'de de Antalya'dan vazgeçmedi         
11:05
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin eski dönemine ilişkin 35 usulsüzlük dosyasını İçişleri Bakanlığı'na verdi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin eski dönemine ilişkin 35 usulsüzlük dosyasını İçişleri Bakanlığı'na verdi         
10:54
Koronavirüse yakalanan Songül Öden, hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Songül Öden, hastaneye kaldırıldı         
10:53
Emre Belözoğlu devreye girdi, Fenerbahçe Simon Deli için 2.5 milyon euro önerdi Emre Belözoğlu devreye girdi, Fenerbahçe Simon Deli için 2.5 milyon euro önerdi         
10:38
İdamı son anda durdurulmuştu, Yüksek Mahkeme kararı bozdu! Lisa Montgomery zehirli iğneyle infaz edildi İdamı son anda durdurulmuştu, Yüksek Mahkeme kararı bozdu! Lisa Montgomery zehirli iğneyle infaz edildi         
10:33
İnternetten tanıştıkları adamlar hayatlarını kararttı! Günlerce tecavüz edip, zorla fuhuş yaptırdılar İnternetten tanıştıkları adamlar hayatlarını kararttı! Günlerce tecavüz edip, zorla fuhuş yaptırdılar         
10:11
Bağırsak sendromu teşhisi konulan Neslihan Atagül, hızla kilo vermeye başladı Bağırsak sendromu teşhisi konulan Neslihan Atagül, hızla kilo vermeye başladı         
09:50
Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı         
09:30
Denizi olmayan kentimiz Muş'tan birçok ülkeye somon ihracı Denizi olmayan kentimiz Muş'tan birçok ülkeye somon ihracı         
09:14
İsminden dolayı tartışmalara neden olan İsminden dolayı tartışmalara neden olan "Stalin Döner", açılışından bir gün sonra kapatıldı         
09:13
Mantar toplamaya giden yaşlı adama domuz saldırdı! Kanlar içerisinde köy meydanına geldi Mantar toplamaya giden yaşlı adama domuz saldırdı! Kanlar içerisinde köy meydanına geldi         
09:11
Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet         
09:09
Muş'ta bir köy mutasyona uğramış koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Muş'ta bir köy mutasyona uğramış koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı         
08:24
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı         
19:56
Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi         
16:55
Kilo vermesi durdurulamayan Seren Serengil'den ilginç itiraf: 8 yaşımdan beri su içmiyorum Kilo vermesi durdurulamayan Seren Serengil'den ilginç itiraf: 8 yaşımdan beri su içmiyorum         
07:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2021 11:50:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Geçen yıl Avrupa'daki seferlerin yüzde 7'si İstanbul'dan icra edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei