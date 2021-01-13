Geçen yıl Avrupa'daki seferlerin yüzde 7'si İstanbul'dan icra edildi - Son Dakika

Geçen yıl 349 bin 407 geliş-gidiş seferinin yapıldığı İstanbul'daki havalimanlarından toplam 40 milyon 375 bin 704 yolcu seyahat etti.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, 2020 yılında Atatürk Havalimanı'ndan iç hatta 10 bin 359, dış hatta 27 bin 69 sefer icra edildi.

Sadece özel ve kargo seferlerine ev sahipliği yapan bu havalimanından 2020'de toplam 37 bin 428 uçuş düzenlendi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçen yıl iç hatta 83 bin 801, dış hatta 42 bin 536 olmak üzere toplam 126 bin 337 sefer yapıldı.

İstanbul Havalimanı'nda ocak-aralıkta icra edilen 185 bin 642 seferin 59 bin 839'i iç, 125 bin 803'ü dış hatta düzenlendi.

Geçen yıl, İstanbul'daki tüm havalimanlarından iç hatta 153 bin 999, dış hatta 195 bin 408 toplamda ise 349 bin 407 sefer yapıldığı hesaplandı.

Önceki sene (2019), İstanbul'dan 703 bin 896 iç ve dış hat seferi yapıldığı belirlenmişti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) havacılık sektörüne ilişkin yıllık raporunda, kıta genelinde geçen yıl yaklaşık 5 milyon uçuş düzenlendi.

Böylece, İstanbul havalimanları, geçen yıl, Avrupa'dan icra edilen seferlerin yaklaşık yüzde 7'sine ev sahipliği yaptı.

İstanbul Havalimanı 23 milyon yolcuyu geçti

Atatürk Havalimanı, 2019'un nisan ayındaki büyük taşınmanın ardından özel ve kargo uçuşlarına ev sahipliği yapmaya başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçen yıl toplam 16 milyon 966 bin 572 yolcuya hizmet verildi.

İç hatta 11 milyon 699 bin 916, dış hatta 5 milyon 266 bin 656 yolcu bu havalimanından seyahat etti.

İstanbul Havalimanı'ndan 2020'de iç hatta 7 milyon 414 bin 437, dış hatta 15 milyon 994 bin 695 yolcu hizmet aldı. Bu havalimanından geçen yıl boyunca 23 milyon 409 bin 132 yolcu ağırlandı.

Geçen yıl İstanbul'daki tüm havalimanlarından iç hatta 19 milyon 114 bin 353, dış hatta 21 milyon 261 bin 351 olmak üzere 40 milyon 375 bin 704 yolcu uçtu.

Önceki sene ise İstanbul'dan 103 milyon 682 bin 634 yolcu geliş gidiş yaptı.