Geçen yıl doğan girişimlerin istihdamdaki payı yüzde 4,6 oldu - Son Dakika

Geçen yıl doğan girişimlerin istihdamdaki payı yüzde 4,6 oldu

Türkiye'de geçen yıl doğan girişimlerin oranı yüzde 13'ü bulurken, istihdamdaki payları yüzde 4,6 oldu.

Geçen yıl doğan girişimlerin istihdamdaki payı yüzde 4,6 oldu, System.String[]

Türkiye'de geçen yıl doğan girişimlerin oranı yüzde 13'ü bulurken, istihdamdaki payları yüzde 4,6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2017-2019 dönemi girişimcilik ve iş demografisi verilerini yayımladı.

Buna göre, Türkiye'de girişimlerin 2018'de doğum oranı yüzde 13,4 iken geçen yıl yüzde 13 olarak gerçekleşti. Geçen yıl doğan girişimlerin istihdamdaki payı yüzde 4,6'yı buldu.

Girişimlerde en yüksek doğum oranı 2019'da yüzde 36,6 ile toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla yüzde 13,4 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, yüzde 11,3 ile imalat sektörleri takip etti.

Girişimlerin 2017'deki ölüm oranı yüzde 12,2

Girişimlerin 2016'daki ölüm oranı yüzde 11,2 iken 2017'de bu oran 12,2'ye yükseldi. 2017'de ölen girişimlerin istihdamdaki payı yüzde 4,2 seviyesindeydi.

Girişimlerde en yüksek ölüm oranı 2017'de yüzde 36,5 ile toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe kaydedildi. Bu sektörü yüzde 13,1 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, yüzde 12,3 ile ulaştırma ve depolama sektörleri izledi.

Hayatta kalan girişimler

Girişimlerden 2018'de doğanların yüzde 81,3'ü geçen yıl hayatta kaldı. Girişimlerin 2017'de bir yıllık hayatta kalma oranı yüzde 80,2, iki yıllık hayatta kalma oranı yüzde 64,1 olarak gerçekleşti.

İstihdama göre hızlı büyüyen girişimlerin oranı geçen yıl yüzde 12,7, hızlı büyüyen genç girişimlerin (ceylan) oranı ise yüzde 2,1 oldu.

Ciroya göre hızlı büyüyen girişimlerin oranı 2019'da yüzde 18,3, ceylan girişimlerin oranı yüzde 2,7 olarak kayıtlara geçti.

İstihdama göre hızlı büyüyen girişimlerin geçen yıl yüzde 28,7'si imalat, yüzde 20,7'si toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, yüzde 11,7'si inşaat sektöründe faaliyet gösterdi.

Ciroya göre hızlı büyüyen girişimlerin 2019'da yüzde 30,2'sinin imalat, yüzde 22,1'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, yüzde 12,4'ünün inşaat sektöründe yer aldığı görüldü.

İstihdama göre ceylan girişimlerin geçen yıl yüzde 25,8'i imalat, yüzde 14,8'i toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, yüzde 14,6'sı inşaat sektöründe faaliyette bulundu.

Ciroya göre ceylan girişimlerin 2019'da yüzde 25,2'si imalat, yüzde 19,2'si inşaat, yüzde 14,8'i toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörlerinde faaliyet gösterdi.

İhracat ve ithalattaki payları

İstihdama göre hızlı büyüyen girişimlerin 2019'da ihracattaki payı yüzde 17,3, ithalattaki payı yüzde 15,3 oldu.

Bu girişimlerin aynı yıl istihdam payı yüzde 15,6, ciro payı da yüzde 15,2 olarak kaydedildi.

Ciroya göre hızlı büyüyen girişimlerin geçen yıl ihracatta payı yüzde 29,9, ithalatta payı yüzde 26,3, istihdamda payı yüzde 18,7, ciroda payı yüzde 27,6 olarak kayıtlara geçti.

İmalat sanayisinde 2019'da doğan girişimlerin yüzde 63,7'si düşük teknoloji düzeyine sahip girişimler olurken, orta düşük teknolojiye sahip girişimlerin oranı yüzde 25,8, orta yüksek teknolojiye sahip girişimlerin oranı yüzde 9,7, yüksek teknoloji düzeyine sahip girişimlerin oranı da yüzde 0,8 olarak belirlendi.

2016 ve sonrasında kurulan girişimlerin durumu

Kuruluşu 2016 ve sonrası olan girişimlerin 2019'da ciro payı yüzde 12,3 oldu.

Girişimlerden 1996-2000 yıllarında kurulanlar yüzde 17,4'lük ciro payına sahip oldu. Bu girişimleri yüzde 16,4 ile 1990 ve öncesi kurulan girişimler takip etti.

2016 ve sonrasında kurulan girişimlerin 2019'daki istihdam payı yüzde 17,1 olarak hesaplandı.

En yüksek istihdam payına yüzde 17,6 ile 2011-2015 yıllarında kurulan girişimler sahip olurken, 1996-2000 yıllarında kurulan girişimlerde bu oran yüzde 16,2 olarak gerçekleşti.

Kuruluşu 2016 ve sonrasında gerçekleşen girişimlerin geçen yıl ihracatta payı yüzde 7,4 olarak kaydedildi.

İhracat paylarına göre 1990 ve öncesinde kurulan girişimler yüzde 21,6 ile en yüksek orana sahip olurken, bu girişimleri yüzde 19,5 ile 1996-2000 yıllarında kurulanlar ve yüzde 16,9 ile 1991-1995 yıllarında kurulanlar takip etti.

Kuruluşu 2016 ve sonrasında gerçekleşen girişimlerin 2019'da ithalattaki payı yüzde 4,2 oldu.

İthalat paylarına göre 1990 ve öncesinde kurulan girişimler yüzde 35,3 ile en yüksek orana sahip oldu. 1996-2000 yıllarında kurulan girişimler için bu oran yüzde 17,4 ve 1991-1995 yıllarında kurulan girişimler için yüzde 13,2 olarak gerçekleşti.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 10:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Geçen yıl doğan girişimlerin istihdamdaki payı yüzde 4,6 oldu - Son Dakika Ekonomi

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