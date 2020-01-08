Geçen yıl en çok DİBS kazandırdı - Son Dakika
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Geçen yıl en çok DİBS kazandırdı

6 saat önce

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde en fazla reel getiri, geçen ay BIST 100 endeksinden, 2019 yılında ise devlet iç borçlanma senetlerinden (DİBS) elde edildi.

Geçen yıl en çok DİBS kazandırdı, System.String[]

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde en fazla reel getiri, geçen ay BIST 100 endeksinden, 2019 yılında ise devlet iç borçlanma senetlerinden (DİBS) elde edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ve Aralık 2019'a ilişkin "Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları"nı açıkladı.

Buna göre, geçen ay aylık bazda en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,22, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 5,17 ile BIST 100 endeksi oldu.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 2, avro yüzde 1,81, Amerikan doları yüzde 1,29, DİBS yüzde 0,56, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,10 yatırımcısına kazandırdı.

TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 1,95, avro yüzde 1,76, Amerikan doları yüzde 1,24, DİBS yüzde 0,51, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,05 yatırımcısına kazanç sağladı.

DİBS üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,55, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,06 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,10, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,39 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Altı aylık değerlendirmeye göre DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,34, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,97 yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde avro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,27, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,99 yatırımcısına en fazla kaybettiren araç olarak dikkati çekti.

Yıllık en yüksek kazanç DİBS'ten

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde, DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,93, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,96 ile yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 21,38, mevduat faizi (brüt) yüzde 13,52, BIST 100 endeksi yüzde 12,26, Amerikan doları yüzde 2,52 ve avro yüzde 0,07 yatırımcısına kazandırdı.

TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 16,51, mevduat faizi (brüt) yüzde 8,98 ve BIST 100 endeksi yüzde 7,76 kazandırırken, Amerikan doları yüzde 1,58 ve avro yüzde 3,93 yatırımcısına kaybettirdi.

Tüketici Fiyatları Endeksi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:26 Kaynak: AA
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