Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 2022 yılında bebeklere en çok bu isimler verildi! İşte o liste

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 2022'de 1 milyon 22 bin 737 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi. 15 bin 836 ikiz, 373 üçüz, 7 dördüz ve 1 beşiz doğum gerçekleşti.

BU YIL ERKEKLERDE ALPARSLAN ZİRVEDE

En çok tercih edilen isimlere bakıldığında erkek bebeklerden 8 bin 366'sın Alparslan, 6 bin 303'üne Yusuf, 5 bin 72'sine Miraç ismi konuldu. Bu isimleri sırasıyla Göktuğ, Ömer Asaf, Eymen, Aras, Ömer, Mustafa ve Ali Asaf takip etti. 2021 yılında zirvede Yusuf ismi vardı. Bu ismi Alparslan ve Miraç takip etmişti.

KIZLARDA ZİRVENİN İSMİ AYNI

Kız bebeklere en çok verilen isimler arasında ilk sırayı ise Zeynep aldı. Zeynep ismi 8 bin 870 bebeğe verildi. Ayrıca 6 bin 854 bebeğe Defne, 6 bin 833 bebeğe ise Asel ismi konuldu. Kız bebeklerde Zeynep, Defne ve Asel isimlerini sırasıyla Zümra, Elif, Asya, Azra, Nehir, Eylül ve Ecrin takip etti. 2021 yılında da yine Zeynep ismi en çok konulan ad olmuştu.

BU İSİMLER SADECE BİR BEBEĞE VERİLDİ

2022 yılında bazı isimler ise yalnızca tek bir bebeğe verildi. Bunlar arasında Azra Akel, Elif Evin, Irmak Dila, Kerem Akil, Dilara Hayat, Eylül Feza, Oğuz Umut, Tuna Mete ve Kağan Celal isimleri dikkat çekti.