Geçen yıl en fazla eğitim kitabı yayımlandı

2019 yılında 68 bin 554 materyalin Uluslararası Standart Kitap Numarası aldığı tespit edilirken, bu rakamın 2018 yılına oranla yüzde 2,1 arttığı tespit edildi. Yayımlanan kitaplar türlerine göre incelendiğinde ise en fazla eğitim kitabının yayımlandığı görüldü.



Medya takip kurumu Ajans Press, kitap ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya'nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl kitaplarla alakalı basına 117 bin 924 haber yansıdığı tespit edildi. 2018 yılına bakıldığında ise 147 bin 465 haber görülürken, o zaman en çok kütüphanelerin cep telefonuna taşınması ile ilgili haberlerin konuşulduğu saptandı. Yıllara göre kıyaslama yapıldığında da geçen yıl kitap sayısı artmasına rağmen haber sayısında düşüş yaşandığı gözlendi.



Ajans Press'in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2019 yılında 68 bin 554 materyalin Uluslararası Standart Kitap Numarası aldığı tespit edildi. Böylelikle bu rakamın 2018 yılına oranla yüzde 2,1 arttığı kaydedildi. Sadece yayıncılar tarafından yayımlanan kitap sayısı ise 61 bin 512 olarak kayıtlara geçerken yine 2018 yılı ile kıyasladığımızda artış yaşandığı saptandı. Buna bağlı olarak 2018 yılında sadece yayıncılar tarafından yayımlanan kitap sayısı 61 bin 235 olarak belirlendi. Diğer yayımlanan materyaller ise elektronik kitap, web tabanlı elektronik kitap ve konuşan kitap (CD,VCD,DVD) olarak belirlendi. En çok yayımlanan kitap konusu ise son yıllarda hep olduğu gibi eğitim oldu. Böylelikle geçen yıl eğitim alanında 19 bin 396 kitap yayımlandığı görüldü. Eğitim kitaplarını yetişkin kurgu edebiyat, akademik, yetişkin kültür, çocuk/ilk gençlik ve inanç konulu yayınlar takip etti. - İSTANBUL