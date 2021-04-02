Geçen yıl ertelenen İspanya Kral Kupası finalinde Athletic Bilbao-Real Sociedad yarın karşı karşıya gelecek

İspanya Kral Kupası'nda ertelenen 2019-2020 sezonu finalinde, Athletic Bilbao ile Real Sociedad yarın karşılaşacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl oynanamayan ve bir sezon ertelenen organizasyonun finalinde Athletic Bilbao ile Real Sociedad, yarın Sevilla Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.30'da kozlarını paylaşacak. Karşılaşma, Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayımlanacak.

1903 yılından bu yana düzenlenen organizasyonda, Athletic Bilbao 23 kez kupaya uzanırken, Real Sociedad'ın ise 2 şampiyonluğu bulunuyor. Athletic Bilbao 37, Real Sociedad 34 yıl sonra kupayı tekrar müzesine götürmek için sahaya çıkacak.

İspanya Kral Kupası'nda bu sezonun finali ise, 17 Nisan'da Barcelona ile Athletic Bilbao arasında oynanacak. Athetic Bilbao, finalleri kazandığı takdirde aynı turnuvada iki hafta arayla üst üste iki kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.