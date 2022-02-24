GEÇEN YIL EŞİ VEFAT EDEN YAŞLI ADAMA FOTOĞRAF JESTİ - Son Dakika
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GEÇEN YIL EŞİ VEFAT EDEN YAŞLI ADAMA FOTOĞRAF JESTİ

24.02.2022 17:32

ORDU'nun Gülyalı ilçesinde geçen yıl önce vefat eden 60 yıllık eşi Işıl Keskin ile yana yana hiç fotoğrafının olmadığından yakınan Şahin Keskin'e (83) belediye ekipleri sürpriz yaptı.

ORDU'nun Gülyalı ilçesinde geçen yıl önce vefat eden 60 yıllık eşi Işıl Keskin ile yana yana hiç fotoğrafının olmadığından yakınan Şahin Keskin'e (83) belediye ekipleri sürpriz yaptı. Ekipler, çiftin yalnız çekilen fotoğraflarını aynı karede birleştirerek çerçeveletti. Şahin Keskin, eşinin fotoğrafını öpüp, çerçeveyi odasında başucuna astı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi personeli, geçen yıl yaşlılığa bağlı hastalık nedeniyle hayatını kaybeden Işıl Keskin'in (80) eşi Şahin Keskin'i, Gülyalı ilçesinde yalnız yaşadığı evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Şahin Keskin, eşini çok özlediğini ve 60 yıllık evlilikleri boyunca yan yana tek kare fotoğraflarının olmadığını söyledi. Harekete geçen ekipler, ayrı ayrı karelerde fotoğrafları bulunan Şahin Keskin ve eşi Işıl Keskin çiftinin görsellerini yan yana tek bir fotoğrafta birleştirdi. İsteği gerçekleştirilen Keskin'e çerçevelenen fotoğraf teslim edildi. Keskin, fotoğraf karesindeki eşini öperek, duygu dolu anlar yaşadı. Fotoğraf karesi, Şahin Keskin'in odasında başucuna asıldı.

'İKİMİZİ BİR ARAYA GETİRDİNİZ'

Eşiyle yan yana fotoğrafı bulunmadığını ifade eden Keskin, 'Biz 1962 senesinde evlendik. O zamanlarda böyle fotoğraf çektirmeye imkanımız olmadığı için eşim ile yan yana fotoğrafımız yoktu. Siz bizim fotoğraflarımızı alarak yan yana getirdiniz. İkimizi bir araya getirdiniz. Allah sizlerden razı olsun' dedi.

'O ANKİ MUTLULUĞU ANLATILACAK GİBİ DEĞİL'

Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay da, 'Şahin Amca'mızı ziyaret ettiğimiz sırada bizlere anıları anlatarak albümlerini gösteriyordu. O esnada bizlere rahmetli eşi ile birlikte yan yana bir fotoğrafının olmadığını ve onu çok özlediğini dile getirmişti. Biz de baktığımızda gerçekten yan yana tek kare fotoğraflarının olmadığını gördük. Ekiplerimiz ile birlikte ona bir sürpriz yapmak için hemen harekete geçtik. Işıl Teyze'miz ile Şahin Amca'nın ayrı ayrı fotoğraflarını alarak bir fotoğrafta birleştirip ona hediye ettik. Şahin Amca'nın ve bizlerin o anki mutluluğu anlatılacak gibi değil' diye konuştu.

GEÇEN YIL EŞİ VEFAT EDEN YAŞLI ADAMA FOTOĞRAF JESTİ
GEÇEN YIL EŞİ VEFAT EDEN YAŞLI ADAMA FOTOĞRAF JESTİ
GEÇEN YIL EŞİ VEFAT EDEN YAŞLI ADAMA FOTOĞRAF JESTİ

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Ordu Büyükşehir Belediyesi, Işıl Keskin, Muhtarlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GEÇEN YIL EŞİ VEFAT EDEN YAŞLI ADAMA FOTOĞRAF JESTİ - Son Dakika


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