Tekirdağ'a dönen "Yaşar" isimli leylek kent sakinlerini sevindirdi

Geçen yıl geldiği Tekirdağ'da kentin maskotu olan ve bir süre sonra gözlerden kaybolan leyleğin yeniden kente gelmesi esnafı sevindirdi.

Geçen yıl Tekirdağ sahili ile Süleymanpaşa ilçesindeki bedestende sıkça görülen, esnaf ve balıkçılar tarafından beslenen leyleğe "Yaşar" adı verildi.

Kentte birçok kişi tarafından bilinen ve özellikle çocukların ilgi gösterdiği leylek, bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Leyleğin bu yıl yeniden bedesten çevresinde görülmesi kent sakinlerini sevindirdi.

Leyleği besleyerek bakımını yapan esnaf Ahmet Didman, AA muhabirine, "Yaşar"ı tekrar gördüklerinde çok sevindiklerini söyledi.

Geçen yıl leylek ortadan kaybolduktan sonra büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Didman, şöyle konuştu:

"Ne oldu bu hayvana öldü mü, kaldı mı? Çünkü sürüye katılmadı. Katılsaydı giderdi sürüyle beraber, bunlar göç hayvanı. Biz şimdi çok sevindik onu görünce. İnsan baktığı, emek verdiği hayvanı seviyor. Balık, tavuk, ciğer, onları yiyor genelde. İnce ince kesmek gerekiyor. Doğada bunlar solucan, kurbağa, ufak yılanlarla besleniyor. Biz de gereken şekilde yiyecek veriyoruz."

Kent sakinlerinden Ayşe Keşkek ise leyleği herkesin çok sevdiğini ve ilgi gösterdiğini ifade etti.

Sabri Öztürk ise esnafın leyleği beslediğini ve çok iyi baktığını dile getirdi.

Tekirdağlıların leyleğin geri gelmesine çok sevindiğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Herkes buraya gelip onunla fotoğraf çektiriyor, yakından sevmek istiyor. Ama o kendini sevdirmiyor, gagalıyor. Burada esnaf et, tavuk eti ve bunun gibi şeyler veriyor. Tekirdağ'ın sevgilisi oldu. İnsanlar hayvan gördüğü zaman stres atıyor. Gönül ister ki hep burada kalsın. Geçen yıl gittiğinde çok üzülmüştük."