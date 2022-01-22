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Geçen yıl işlenen bin 468 cinayetten bin 467'si aydınlatıldı - Son Dakika

Geçen yıl işlenen bin 468 cinayetten bin 467'si aydınlatıldı

22.01.2022 11:47
Geçen yıl işlenen bin 468 cinayetten bin 467'si aydınlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), polis sorumluluk bölgesinde işlenen cinayetlerin tamamına yakınının aydınlatıldığı açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), polis sorumluluk bölgesinde işlenen cinayetlerin tamamına yakınının aydınlatıldığı açıklandı. Denizli'de işlenen bir cinayetin failinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa devam ediyor.

EGM Asayiş Birimlerinin titiz çalışması sonucunda geçen yıl polis sorumluluk bölgesinde işlenen cinayetlerinin neredeyse tamamı çözüldü. Edinilen bilgilere göre, polis sorumluluk bölgesinde bin 468 kasten öldürme olayı meydana geldi. Cinayetlerin faillerinin yakalanmasına yönelik oluşturulan özel ekipler, her olayı tek tek ele alarak ve teknolojik imkanlardan da faydalanarak bin 467 cinayetin faili ortaya çıkartıldı. Bu kapsamda, cinayetlerin aydınlatılma oranı yüzde 99,93 oldu.

Böylece, polis sorumluluk bölgesinde ilk kez bir yıl içinde işlenen cinayetlerden tamamına yakını yine aynı sene içerisinde aydınlatılmış oldu. Denizli'de polis sorumluluk bölgesinde geçen yıl işlenen bir cinayetin failinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. - ANKARA

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Denizli, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Geçen yıl işlenen bin 468 cinayetten bin 467'si aydınlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Geçen yıl işlenen bin 468 cinayetten bin 467'si aydınlatıldı - Son Dakika
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