Geçen yıl kaybolan Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili 6 kişi hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

Geçen yıl kaybolan Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili 6 kişi hakkında gözaltı kararı

Samsun Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı, Vezirköprü ilçesinde geçen yıl kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları üzerinde yapılan DNA incelemesinde buluntuların küçük kıza ait olduğunun belirlendiğini, Ecrin'in ölümüyle ilgili aralarında aile üyelerinin...

Samsun Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı, Vezirköprü ilçesinde geçen yıl kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları üzerinde yapılan DNA incelemesinde buluntuların küçük kıza ait olduğunun belirlendiğini, Ecrin'in ölümüyle ilgili aralarında aile üyelerinin de bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl ilçenin Alancık Mahallesi'nde Ecrin Kurnaz'ın babaannesinin gözetimi altında bulunurken ikametinden kaybolduğu ihbarı üzerine "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Mağdurun bulunması amacıyla Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı, Ladik Jandarma Komando Bölüğü, AFAD, UMKE, Samsun Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Deniz Polisinin katılımıyla yürütülen araştırma sonucunda küçük kıza ait olduğu değerlendirilen kıyafet ve ceset parçaları bulunduğu belirtilen açıklamada, ceset parçaları üzerinde yapılan DNA incelemesinde buluntuların Ecrin Kurnaz'a ait olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Küçük kız çocuğunun kaybolması ve ölümüyle ilgili "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten öldürme" suçlarından devam eden soruşturma süresince maddi gerçeğin aydınlatılması amacıyla bilgi sahibi olduğu değerlendirilen kişilerin ifadelerine başvurulduğu, mağdurun bulunabileceği tüm adreslerde canlı arama, iz takip ve kadavra köpeklerinin de katılımıyla 3 farklı zamanda arama gerçekleştirildiği, olaya ilişkin 13 ayrı bilirkişi raporu temin edildiği anlatılan açıklamada, 11 şüpheli hakkında iletişimin dinlenmesi tedbiri uygulandığı, 28 şüpheliye ait 20 bin 118 satırdan ibaret HTS kayıtlarının incelendiği aktarıldı.

Soruşturmada, şüpheliler hakkındaki iletişimin dinlenmesi tedbiri sırasında bazı şüphelilerin mevcut soruşturma haricinde ayrıca "fuhşa teşvik" suçunu işledikleri yönünde şüphe uyandıran deliller elde edilmesi nedeniyle bu şüpheliler hakkında ayrıca bu suçtan iletişimin dinlenmesi tedbiriyle soruşturma işlemlerine devam edildiği vurgulanan açıklamada, soruşturma sonucunda aralarında aile üyelerinin de bulunduğu H.K. ve Ö.K. hakkında "kasten öldürme", H.S, H.Ö. ve M.Y. hakkında "fuhşa teşvik" ile D.K. hakkında "kasten öldürme ve fuhşa teşvik" suçlarından gözaltı kararı verildiği ifade edildi.

Ecrin Kurnaz'ın kaybolması ve ölümünün aydınlatılması, maddi gerçeğin açığa çıkarılması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Öte yandan şüphelilerin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor. 3 günlük gözaltı süresince ifadesi alınacak şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edilecek.

Olay

Vezirköprü'nün Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken geçen yıl 7 Mayıs'ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.

Küçük çocuğun kaybolduğu köye yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta ormanlık arazideki dere yatağında, 27 Mayıs'ta da orman işçilerince kız çocuğuna ait ayakkabı ve giysi parçası ile kafatası ve kemik parçaları bulunmuştu.

Vezirköprü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:50 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Geçen yıl kaybolan Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili 6 kişi hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

Son Dakika

21:30 Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım 20:52 Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor 20:28 Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı 20:15 Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı 15:23 Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt 14:44 İstanbul'daki sağanak sırasında bir vatandaşın saklandığı yer, görenleri gülümsetti 14:25 İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 10:31 5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı 10:30 Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor 09:46 Uzmanlar şiddetle uyarıyor: Bilinçsizce atılan maskeler yeni bir tehdit oluşturuyor 07:33 Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
21:48
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
21:47
Mantar toplamaya çıkan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
21:38
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
21:22
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
21:13
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten vazgeçmeli
21:06
Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
20:46
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
20:18
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
20:01
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
19:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 22:19:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Geçen yıl kaybolan Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili 6 kişi hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]