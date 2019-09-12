Geçen yıl kazandığı ralliye lider geliyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından "Türkiye Rallisi" adıyla düzenlenecek Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağını lider gelen Estonyalı pilot Ott Tanak, geçen yıl olduğu gibi etapları birinci tamamlaması halinde şampiyonluğunu da ilan etmiş olacak.

Muğla'nın Marmaris, Datça ve Ula ilçelerinde 12-15 Eylül'de gerçekleştirilecek şampiyonun 11. ayağına geçen yılın şampiyonu Toyota Gazoo Racing WRT takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak, lider olarak geldi.

TOSFED Başkan Yardımcısı Ömer Tolon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 ayrı ülkeden 108 sporcunun mücadele edeceğini, yarışı geçen yılın şampiyonu Tanak'ın kazanması halinde Dünya Ralli Şampiyonası'nı lider olarak tamamlamış olacağını belirtti.

Tanak'ın kendini ispatladığına işaret eden Tolon, "Tanak, kendini kontrol edemiyordu ya birinci oluyordu ya da yolda kalıyordu. Hızlı pilotların hızını ayarlayamama ve hırsının aklının önüne geçmesi problemi var. Takımı onu yakın takibe aldı, eğitim verdi. Bu sene bana göre Tanak şampiyon olacak. Artık hızını da kontrol edebilir hale geldi. Burada önemli olan sadece hızlı gitmek değil strateji yapabilecek akla sahip olmak. Tanak da onu geliştirdi." dedi.



Tolon, Türkiye Rallisi'nin Avrupa'dakilere göre daha zorlu etaplara sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye etaplarının dar olduğu için daha akıllı olunması gerektirdiğini aktaran Tolon, bundan dolayı da Tanak'ı daha şansı gördüğünü bildirdi.

Tolun, eski ralli şampiyonlarına göre otomobillerin daha hızlı olduğunu, pilotların da daha hızlı hareket etmek ve hızlı düşünmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Tanak lider durumda

Türkiye Rallisi'ne FIA katılımcı listesinde toplam 31 araç bulunuyor. Bunlardan 11'i WRC aracından oluşurken, WRC2 Pro'da üç araç yer alacak. Ayrıca WRC2 kategorisinde 13 ve özel olarak Avrupa'dan katılan 4 ferdi araç yarışacak.

Toyota Gazoo Racing WRT takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak, 10 ayak sonunda ilk sırada yer alıyor. Almanya'daki rallinin ardından puanını 205'e çıkaran Tanak, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürüyor.

Estonyalı pilotu, 172 puanla Belçikalı Thierry Neuville (Hyundai Shell Mobis) ve 165 puanla son 6 yılın şampiyonu Fransız Sebastien Ogier (Citroen Total) izliyor.

Beş Türk ekip de katılıyor

WRC2 sınıfında beş Türk ekip de olacak. Bunlardan üçü Skoda, diğer ikisi Ford araçlarının direksiyonuna geçecek. Burak Çukurova, Deniz Fahri ve Bora Manyera, Çek üreticinin aracını sürerken, Murat Bostancı ve Buğra Banaz da Ford Fiesta R5'ler ile ralliye katılacak.

Aynı zamanda Türkiye Ralli Şampiyonası'na da puan veren Türkiye Rallisi'nin ulusal klasmanında ise 23 ekip mücadele edecek.

Toyota, Hyundai, Citroen ve ve Ford markalarının yarıştığı takımlar klasmanında Hyundai Shell Mobis World Rally Team, 289 puanla lider durumda.

Toyota Gazzo Racing WRT 281 puanla ikinci, Citroen Total WRT 216 puanla üçüncü ve M-Sport Ford World Rally Team de 168 puanla dördüncü sırayı paylaşıyor.