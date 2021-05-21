Geçen yıl Kovid-19 nedeniyle yapılamayan Kırkpınar Yağlı Güreşleri temmuzda seyircisiz gerçekleştirilecek - Son Dakika

Geçen yıl Kovid-19 nedeniyle yapılamayan Kırkpınar Yağlı Güreşleri temmuzda seyircisiz gerçekleştirilecek

21.05.2021 10:14
Geçen yıl Kovid-19 nedeniyle yapılamayan Kırkpınar Yağlı Güreşleri temmuzda seyircisiz gerçekleştirilecek, System.String[]

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2-3-4 Temmuz tarihlerinde seyircisiz olarak gerçekleştirilecek.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2-3-4 Temmuz tarihlerinde seyircisiz olarak gerçekleştirilecek.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan yaptığı yazılı açıklamada, 2-3-4 Temmuz tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanında yapılacak güreşlere seyirci alınmayacağını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, güreşlerin Kovid-19 salgın önlemleri kapsamında seyircisiz gerçekleştirilmesine karar verdiğini ifade eden Gürkan, "Bakanlık, Kırkpınar Güreşleri ile birlikte 22-23 Mayıs'ta Antalya Kumluca Yağlı Güreşleri ile 13 Haziran'da Bursa 59. Tarihi Geleneksel Çalı Güreşleri'nin yapılmasına da aynı şartlarda izin verdi. Özlemiştik şimdi ise 660. Kırkpınar'ın heyecanını yaşamaya başladık." ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle Kırkpınar'ın geçen yıl yapılamadığını hatırlatan Gürkan, güreşleri bu yıl seyircisiz de olsa yapabilecek olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Tüm tedbirleri alarak Kırkpınar güreşlerinin yapılacağını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Binlerce yağlı güreş pehlivanı ve yüzbinlerce yağlı güreş sever vatandaşımızın gözü kulağı bu yönde olumlu bir karar alınmasındaydı. Güreş Federasyonumuz başta olmak üzere, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve üyeleri olarak bizler büyük çaba sarf ediyorduk. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız bu yönde bir karar alarak, 3 yağlı güreşin seyircisiz olarak Kovid-19 salgın tedbirleri kapsamında gerçekleştirilmesini uygun buldu ve kararı bizlere iletti. Merak ve heyecan içinde 2-3-4 Temmuz tarihlerini bekliyorum."

Gürkan, güreşlerin televizyondan canlı olarak yayımlanacağını sözlerine ekledi.

Geçen yıl Kovid-19 nedeniyle yapılamayan Kırkpınar Yağlı Güreşleri temmuzda seyircisiz gerçekleştirilecek

Recep Gürkan, Edirne, Mayıs, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Geçen yıl Kovid-19 nedeniyle yapılamayan Kırkpınar Yağlı Güreşleri temmuzda seyircisiz gerçekleştirilecek - Son Dakika Spor


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