Geçen yıl kuraklık nedeniyle su sıkıntısı çeken çiftçilerin bu sene yüzü gülüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Geçen yıl kuraklık nedeniyle su sıkıntısı çeken çiftçilerin bu sene yüzü gülüyor

28.07.2022 15:23
Geçen yıl kuraklık nedeniyle su sıkıntısı çeken çiftçilerin bu sene yüzü gülüyor

Geçen yıl kuraklık nedeniyle su sıkıntısı çeken çiftçilerin bu sene yüzü gülüyor Türkiye'nin en bereketli topraklarından biri olan Aydın Ovası'nın su ihtiyacını karşılayan Büyük Menderes Nehri geçtiğimiz sene koyunların otlağı haline gelirken, bu yıl kış aylarında yağan yağmurlardan sonra...

Geçen yıl kuraklık nedeniyle su sıkıntısı çeken çiftçilerin bu sene yüzü gülüyor

AYDIN - Türkiye'nin en bereketli topraklarından biri olan Aydın Ovası'nın su ihtiyacını karşılayan Büyük Menderes Nehri geçtiğimiz sene koyunların otlağı haline gelirken, bu yıl kış aylarında yağan yağmurlardan sonra nehir, eski günlerine geri dönmeye başladı.

Geçen yıl çeyrek asrın en kurak yılının yaşandığı Aydın'da tarımın en büyük sıkıntılarının başında yer alan susuzluk bu yıl barajlarda toplanan sularla sıkıntı olmaktan çıktı. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden başlayarak sırasıyla Uşak, Denizli ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri, bu yıl adeta bereket taşıyor. Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle ağaçlar ve bitkiler kuruma aşamasına gelmişti. Bu yıl oldukça güzel geçen kış yağışları ve barajlar sayesinde çiftçileri endişelendiren kuraklık sorunu ortadan kalktı. Geçen yıl bu zamanlarda kuruduğu için çöle andıran Büyük menderes Nehri, bu yıl yaklaşık 2 metreye kadar ulaşan debisi çiftçilere moral oldu. Geçtiğimiz sene büyük su sıkıntısı çeken çiftçiler nehrin eski günlerine dönmesi ile tarlalarını sulamaya devam etti. Suyun değerini çok iyi bildiklerini ve israf etmemek için tüm çabayı gösterdiklerini ifade eden çiftçiler Büyük Menderes Nehri'ni sadece su değil ekmeğini tarladan kazananların ümidini de taşıdığını belirtti.

Geçtiğimiz sene su ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamadıklarını ancak bu sene yağışların güzel olması dolayısıyla Büyük Menderes Nehri'nin su tutmasından dolayı su sıkıntısı yaşamadıklarını belirten çiftçilerden Olcay Madan, "Tarlamızda Aydın'ın vazgeçilmez zirai ürünü pamuk var. Suyumuz da Allah'a şükür bu sene bol. Geçen sene çektiğimiz sıkıntıları bu yıl yaşamıyoruz. İnşallah hep de böyle devam eder. 10 dönüm arazimizi sulamak bir günümüzü almıyor. Su herkesin olduğu gibi bizim için de çok değerli. Su yoksa hayat yok" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kişi 5 gündür aranıyor Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kişi 5 gündür aranıyor
Kaynak: İHA

Büyük Menderes Nehri, Türkiye, Aydın, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geçen yıl kuraklık nedeniyle su sıkıntısı çeken çiftçilerin bu sene yüzü gülüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:36 Ümit Özdağ'dan gençlere tehlikeli seçim günü çağrısı: Anne ve babanızı ikna edemezsiniz eve kilitleyin, oy kullanamasınlar
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:55 Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak
14:51 Türk-İş üyeleri, Nakliyat-İş üyesi işçilerinin bıraktığı siyah çelenk sonrası el hareketi yapıp küfretti
14:26 Milli voleybolcu Saliha Şahin, Zehra Güneş ile kıyaslanıyor
14:22 Samsunlu genç feci halde bulundu! Anten kablosu ile kendini asmış
14:22 Herkesin merak ettiği o soru Merkez Bankası Başkanı'na soruldu: Herkes faiz artırırken biz neden indiriyoruz?
14:16 Antalya'da şortunu çıkartıp süs havuzuna giren genç kız polisi alarma geçirdi
13:51 Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın uzun namlulu silahlı kişilerle yürüdüğü video gündeme oturdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 15:45:54. #1.13#
SON DAKİKA: Geçen yıl kuraklık nedeniyle su sıkıntısı çeken çiftçilerin bu sene yüzü gülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement