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Geçen yıl kuraklık yaşayan çiftçiler, kar çok yağınca 'şükür kurbanı' kesti - Son Dakika

Geçen yıl kuraklık yaşayan çiftçiler, kar çok yağınca 'şükür kurbanı' kesti

15.02.2022 13:54
Geçen yıl kuraklık yaşayan çiftçiler, kar çok yağınca 'şükür kurbanı' kesti

VAN'ın Özalp ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde geçen yıl kuraklık yaşayan, bugünlerde etkili olan kar yağışlarıyla yüzleri gülen çiftçiler, 'şükür kurbanı' kesti.

VAN'ın Özalp ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde geçen yıl kuraklık yaşayan, bugünlerde etkili olan kar yağışlarıyla yüzleri gülen çiftçiler, 'şükür kurbanı' kesti.

Van ve çevresinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, kırsal mahallelerde yaşayan çiftçilerin yüzünü güldürdü. Özalp ilçe merkezine 7 kilometre mesafede bulunan Emek Mahallesi'nde yaşayanlar, geçen yıl hem kent geneli hem de ilçede kuraklık nedeniyle zor günler yaşadıklarını ancak bu yıl yerdeki kar kalınlığının yaklaşık 1,5 metre olduğunu belirterek, bundan dolayı 'şükür kurbanı' kestiklerini söyledi. Emek Mahallesi Muhtarı Abdullah Korkmaz "Geçen yıl kurak bir dönem yaşadık. Bu yıl Allah'a şükürler olsun kar bol olduğundan dolayı biz köylüler olarak hepimiz birleşip iki kurban kestik. Çevreden gelen arkadaşlarımızla birlikte yapılan yemeği yedik. Allah kabul etsin. Felaketlerden ve kuraklıktan Allah bizi korusun" dedi.


Geçen yıl kuraklık yaşayan çiftçiler, kar çok yağınca 'şükür kurbanı' kesti
Geçen yıl kuraklık yaşayan çiftçiler, kar çok yağınca 'şükür kurbanı' kesti
Geçen yıl kuraklık yaşayan çiftçiler, kar çok yağınca 'şükür kurbanı' kesti
Geçen yıl kuraklık yaşayan çiftçiler, kar çok yağınca 'şükür kurbanı' kesti
Geçen yıl kuraklık yaşayan çiftçiler, kar çok yağınca 'şükür kurbanı' kesti
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Emek Mahallesi, Özalp, Van, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Geçen yıl kuraklık yaşayan çiftçiler, kar çok yağınca 'şükür kurbanı' kesti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Geçen yıl kuraklık yaşayan çiftçiler, kar çok yağınca 'şükür kurbanı' kesti - Son Dakika
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