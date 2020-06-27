Geçen yıl önce ölen eşinin mezarı başında intihar etti - Son Dakika

Geçen yıl önce ölen eşinin mezarı başında intihar etti

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, Tayfun Ş. (60), 1 yıl önce hayatını kaybeden eşi Kadriye Ş.'nin mezarı başında, tabancayla başına ateş ederek, intihar etti.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, Tayfun Ş. (60), 1 yıl önce hayatını kaybeden eşi Kadriye Ş.'nin mezarı başında, tabancayla başına ateş ederek, intihar etti.

Çeştepe Mezarlığı'ndan, saat 01.00 sıralarında silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine mezarlığa gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları aramalar sonunda, Tayfun Ş.'yi eşinin mezarı başında tabancayla intihar etmiş halde buldu.

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Tabancayla başına ateş ettiği saptanan Tayfun Ş.'nin cansız bedeni otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Tayfun Ş.'nun eşi Kadriye Ş.'nin 2019 yılının mayıs ayında yaşamını yitirdiği öğrenildi.


Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 10:51 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Geçen yıl önce ölen eşinin mezarı başında intihar etti - Son Dakika
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