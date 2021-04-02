Geçen yıl pandeminin vurduğu baklayı bu yıl don vurdu - Son Dakika

Geçen yıl pandeminin vurduğu baklayı bu yıl don vurdu

02.04.2021 10:10
Geçen yıl pandeminin vurduğu baklayı bu yıl don vurdu, System.String[]

Sofralarda aranılan lezzetlerden olan Ödemiş'in Kaymakçı baklası piyasaya çıkarken, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle sıkıntı yaşayan üreticiyi bu yıl don vurdu.

Sofralarda aranılan lezzetlerden olan Ödemiş'in Kaymakçı baklası piyasaya çıkarken, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle sıkıntı yaşayan üreticiyi bu yıl don vurdu. Don nedeniyle ürünün büyük ölçüde zarar gördüğünü belirten üreticiler, "Büyükşehirlerdeki tüketici baklayı geçen yıla göre daha pahalıya almak zorunda kalacak" dedi.

Bakla ve bezelyesi ile ünlü İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesi'nde kurulan bezelye ve bakla pazarı, hareketlenmeye başladı. Kar ve don nedeniyle bir haftalık bir gecikme yaşanırken, pazara gelen baklanın az olması dikkatlerden kaçmadı.

Kaymakçılı bakla üreticileri, bakla hasadının başladığını belirterek, "Geçtiğimiz hafta yaşanan don olayı bakla ve bezelyeyi kötü vurdu. Bu yıl bakla ve bezelye pazarlarda az bulunacak" dedi.

Bakla alım satımı yapan Mutlu Didin, "Bir günlük kar yağışı ve dol olayı, üretimi olumsuz etkiledi. Geçen yıl pandemi nedeniyle pazarlar kapanmış üretici satış yapamaz duruma gelmişti. Bu yıl da soğuk hava nedeniyle ürün rekoltesinde ciddi bir düşüş var. Bazı üreticiler, tarlalarını bozma aşamasındalar" şeklinde konuştu.

Elverişsiz hava koşullarının ürünün hasadını geciktirdiğini belirten Mehmet Gürgen de, 1 Nisan itibarı ile toptancı pazarına ürün geldiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıl piyasa 2 liradan açılmış; fakat salgın önlemleri nedeniyle 1 liraya kadar düşmüştü. Bu yıl piyasa 5 liradan açıldı. Baklada çoğu tarlada soğuk vurgunu var. Bakla bulmakta zorlanacağız. Nisan başında olmamıza rağmen soğuk hava etkisini hissettiriyor. Son günlerin soğuk geçmesi nedeniyle bakla hasadında gecikme var" şeklinde konuştu. - İZMİR

Geçen yıl pandeminin vurduğu baklayı bu yıl don vurdu
Geçen yıl pandeminin vurduğu baklayı bu yıl don vurdu

Kaymakçı, Ödemiş, İzmir, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Geçen yıl pandeminin vurduğu baklayı bu yıl don vurdu - Son Dakika Ekonomi


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