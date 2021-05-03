GEÇEN YIL UÇAKLARA 828 KEZ KUŞ ÇARPTI - Son Dakika

SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), 2020 yılında uçakların 828 kez kuşla çarpıştığını bildirerek, en fazla çarpışmanın Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştiğini açıkladı.

SHGM, '2020 yılı Emniyet Olayları Yıllık Değerlendirme' raporunu internet sitesinden yayımladı. Raporda geçen yıl yaşanan kazaların rakamlarla değerlendirilmesi ile trafik sayıları yer aldı. Bir yılda 2 bin 73 olayın yaşandığı kaydedilen raporda, ilk sırada kuş çarpması ve yıldırım isabet etmesi yer aldı. 20 sayfalık raporda; Türkiye geneli uçak trafiğine koronavirüs salgınının etkisi de rakamlarla anlatıldı.

UÇAK TRAFİĞİ YÜZDE 45 AZALDI

Rapore göre; salgın nedeniyle Türkiye'de uçak trafiğinde 2020 yılında yüzde 45 oranında azalma meydana geldi. Türkiye genelinde gerçekleşen uçak trafik hareketi, 2018 yılında 1 milyon 544 bin 169, 2019 yılında 1 milyon 556 bin 417 iken, 2020 yılında 855 bin 833 oldu. 2020 yılının ocak ve şubat aylarında 2019 yılının aynı aylarına oranla artış yaşandı. Daha sonra ki süreçte ise koronavirüs nedeniyle ciddi oranda azalma meydana geldi. Haziran ayında geçilen kontrollü normalleşme ile trafik hareketi tekrar artışa geçti ancak 2019 yılının çok gerisinde kaldı.

OLAYLARDA YÜZDE 24 AZALMA GÖRÜLDÜ

Uçak trafiğinde azalma meydana gelmesiyle birlikte rapor edilen olay sayısında da düşüş gözlemlendi. 2018 yılında 2 bin 319, 2019 yılında 2736 olan olay rapor sayısı,yüzde 24 oranında azalma ile 2020 yılında 2 bin 73'e düştü. 2019 yılı içinde 27 ayrı işletme tarafından raporlama yapılırken, 2020 yılında 23 ayrı işletme raporlama yaptı.

2020 YILINDA HAVACILIKTA YAŞANAN OLAYLAR2020 yılında rapor edilen olaylarda ilk sırayı 828 kez kuş ve/veya yabani hayvanlar ile çarpışma aldı. Raporda kuş çarpma olayının en fazla Temmuz ve Ağustos aylarında yaşandığı vurgulandı. Temmuz ayında 157, Ağustos ayında da 155 kez kuş çarpma olayı yaşandı. Aynı yıl 298 teknik arıza, 199 da yıldırım isabet etme olayı rapor edildi.Raporda ayrıca 15 türbülans, 27 uçuş ekibi veya yolcular için ortaya çıkan tıbbi acil durum vakası yaşandığı da kaydedildi.

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