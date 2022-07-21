Geçen yıl yanan ormanlık alan küllerinden yeniden doğdu - Son Dakika
Üye Girişi

Geçen yıl yanan ormanlık alan küllerinden yeniden doğdu

21.07.2022 10:13
Geçen yıl yanan ormanlık alan küllerinden yeniden doğdu

Geçen yıl yanan ormanlık alan küllerinden yeniden doğdu Osmaniye'de geçen yıl çıkan orman yangının kara izi bir yıl içerisinde silinirken, felaketin rengi olan siyah yerini yeşile bıraktı Dron ile çekilen görüntülerde geçen yıl küle dönen alanların bir yıl içerisinde yeşile döndüğü görüldü...

Geçen yıl yanan ormanlık alan küllerinden yeniden doğdu

Osmaniye'de geçen yıl çıkan orman yangının kara izi bir yıl içerisinde silinirken, felaketin rengi olan siyah yerini yeşile bıraktı

Dron ile çekilen görüntülerde geçen yıl küle dönen alanların bir yıl içerisinde yeşile döndüğü görüldü

OSMANİYE - Osmaniye merkeze bağlı Kazmaca köyünde geçen yıl çıkan orman yangınında yaklaşık 30 bin hektar alan küle döndü. Yangının kara izi bir yıl içerisinde silinirken, felaketin rengi olan siyah yerini yeşile bıraktı. Dron ile çekilen görüntülerde geçen yıl küle dönen alanların bir yıl içerisinde yeşile döndüğü görüldü.

Osmaniye merkeze bağlı Kazmaca köyü Meydan Mahallesi'nde 28 Temmuz günü saat 15.15'te başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 15 kilometrelik bir alana yayılmış, yaklaşık 30 bin hektar alan küle dönmüştü. Adana Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan çalışmalarda yanan ağaçlar kesilerek yangının kara izi kısa sürede silindi. Geçen bir yıl içerisinde tohumlama çalışması yapılırken tamamen siyaha dönen alanlarda tekrardan yeşerdi. Dron ile çekilen görüntülerde geçen yıl küle dönen alanların bir yıl içerisinde yeşile döndüğü görüldü. Yanmış ağaç kökleri yeniden yeşerirken yangının kara izinden eser kalmadı.

"Toprak altından tekrar bitki örtümüz yeşerdi"

Yağışlarla birlikte yanan alanlarda tekrardan bitki örtüsünün yeşerdiğini ifade eden Kazmaca köyü Muhtarı Seyit Ahmet Babaoğlan, "Geçen yıl 28 Temmuz'da çıkan yangında bölge müdürlüğümüzün verdiği verilere göre 30 bin hektar alan zarar gördü. Bunun 17-18 hektarı Kazmaca köyü sınırları içerisindedir. Yangını Allah kimseye göstermesin. Çünkü ancak yaşan bilir. Bölgemizin yeşil alanı komple gitti, simsiyah hayalet bir köy durumuna geldik. Allah tabi ki yarattığı tüm canlıların devamını sağlar. Yağışlarla birlikte toprak altından tekrar bitki örtümüz yeşerdi. Ancak yanana ağaçlar 45 yılda bu hale gelmişlerdi. Bir daha öyle bir ormanı köyümüzde görme imkanımız yok. 40-45 yılda o duruma geldiyse. Üzücü tarafı köyümüze gelen misafirlerin köyünüz çok güzel, yeşillik alan ormanlık alan dedikleri yerler gitti. Devlet gerekli çalışmaları yapıyor. Büyük bir bölümünü tohumlama yaptılar. Yanan alanların ağaç kesimi de bitti" diye konuştu.

Öte yandan merkeze bağlı Kazmaca köyü Meydan Mahallesi'nde 28 Temmuz günü saat 15.15'te başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 15 kilometrelik bir alana yayılmıştı. Yerleşim yerini tehdit eden alevlere karşılık merkeze bağlı Kazmaca ve Sarpınağzı köyleri başta olmak üzere Kadirli ilçesi Karatepe köyüne bağlı birçok mahalle de tedbir amaçlı boşaltılmıştı. 2 uçak, 4 helikopter, 149 adet arazöz ve su tankı, 47 adet iş makinesi ile toplamda 202 adet araçla 620 personelin müdahale ettiği yangın 3 gün içerisinde kontrol altına alınmış, yangında bazı ev ve ahırlar yanarken hayvanlarda telef olmuştu.

YORUMLAR
500
Sıcaklar arttı limon dondurmasında üretim katlandı Sıcaklar arttı limon dondurmasında üretim katlandı Toprakkale-Bahçe İstasyonları Arası Çift Hatlı Demiryolu Projesi için acele kamulaştırma kararı Toprakkale-Bahçe İstasyonları Arası Çift Hatlı Demiryolu Projesi için acele kamulaştırma kararı
Kaynak: İHA

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geçen yıl yanan ormanlık alan küllerinden yeniden doğdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:23 Korkunç cinayet! Tacizciyi öldürmek için dehşete düşüren bir plan yaptılar
10:20 Meral Akşener'le sohbet eden genç "Abi" dedi! Aldığı yanıt yüzleri güldürdü
10:10 Galatasaray'ın Grillitsch transferine 'maaş' engeli! Orta yol için uğraşılıyor
10:10 İBB'den koronavirüs açıklaması: Maske zorunluğu, toplu taşıma araçlarında ve kapalı ortamlarda yeniden yürürlüğe konmalı
09:59 İş yerini üç kez soyduğu yetmedi! Bir de tuvaletini yaparken kameraya yakalandı
09:35 Ruslar Avrupa'ya gaz verdi! Fiyatlar düşüyor
09:35 Zorunlu kapatma yeniden mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü açıkladı
09:32 Yeni filminin galasında etek giyen Brad Pitt sosyal medyayı salladı
09:26 ABD bunu beklemiyordu! Ham petrol stokları düşüşe geçti
09:17 CIA Direktörü Bill Burns, Rusya'nın Ukrayna işgalinde kaybettiği asker sayısını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 10:32:14. #1.13#
SON DAKİKA: Geçen yıl yanan ormanlık alan küllerinden yeniden doğdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement