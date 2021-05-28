Geçen yıl yapılamayan Kırkpınar Güreşleri'nin "ebedi altın kemer" uygulamasının dışında tutulması görüşülecek - Son Dakika

Edirne Belediye Meclisi, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üst üste 3 yıl başpehlivan olma ve 3 yıl üst üste ağalık yapma şartıyla altın kemerin edebi sahibi olunması kuralında, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında yapılamayan güreşlerin ayrı tutulmasını görüşecek.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, altın kemer geleneğinin Kırkpınar'ın önemli ögelerinden olduğunu belirtti.

Gürkan, altın kemerin ebedi sahibi olunmasıyla ilgili kuralın, salgın nedeniyle yapılamayan 2020 yılı güreşlerinden ayrı tutularak bu yıl 9-11 Temmuz'da yapılacak 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde devam ettirilmesi konusunun Meclis Toplantısı'nda görüşüleceğini bildirdi.

3 yıl üst üste ağalık ve başpehlivanlığı kazanan kişilerin altın kemerin ebedi sahibi olması kuralının, güreşlerin geçen yıl salgın nedeniyle yapılamaması üzerine sekteye uğradığını bildiren Gürkan, şunları kaydetti:

"Seyfettin Selim 2019 yılındaki ihaleyi kazanarak 2020 yılı Kırkpınar Ağası olmayı hak etmişti. Zamanında da ağalık bedelini ödedi. Ancak güreşler gerçekleşmedi. Aynı şekilde 2019 yılında Ali Gürbüz de başpehlivan olmuştu. 2020 yılında güreşler olsaydı belki bu kardeşimiz de başpehlivan olacak bu yıl altın kemerin ebedi sahibi olmak için mücadele edecekti.

İşte bu nedenle Belediye Meclisi toplantımızda, 2020 yılı Kırkpınar Ağalığını kazanan Seyfettin Selim'in '2021 yılı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası' olarak ilan ve kabul edilmesi, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri geleneği ve ilgili mevzuatları gereğince, üç yıl üst üste Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağalığını ve Başpehlivanlığını kazanarak altın kemerin ebedi sahibi olmak uygulamasında, 2020 yılı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılamaması nedeniyle, üç yıl üst üste hesabında 2020 yılının dikkate alınmaması ile ilgili önerimizi görüşeceğiz."

Gürkan, toplantıda 2022 yılının "Edirne Yılı" olması önerisinin de görüşüleceğini belirtti.