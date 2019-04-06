Geçen Yıl Yurt Dışından Türkiye'ye 400 Bin Cep Telefonu Getirildi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclis Üyesi Ahmet Kazaz, yılda 11 milyon cep telefonu satışı yapılan Türkiye
'ye geçen yıl yolcuların yurt dışından beraberinde 400 bin cep telefonu getirdiğini bildirdi.
Kazaz, yaptığı açıklamada, yurt dışından yolcuların yanlarında getirilen telefonlarla hem devletin hem de sektörün kaybettiğini belirtti.
Tüm sektörlerde olduğu gibi cep telefonu ve yazılım sektörünün de piyasalardaki dalgalanmadan etkilendiğini aktaran Kazaz, Türkiye'de tüm operatörlerin 81 milyon müşterisi bulunduğuna dikkati çekti.
Abonelere, 3 bin 500'ü üç operatörün markası altında hizmet veren yaklaşık 10 bin satış noktasında hizmet verildiğine işaret eden Kazaz, şöyle devam etti:
"Sektörde toplam 50 bin kişinin çalıştığından bahsediliyor. Hizmet sektörlerinde çalışan değişim hızı çok yüksek. Dünya standartlarında yüzde 20 iken, ülkemizde yüzde 60-70'lere çıkıyor. Bir yıl içinde insanlar çalıştıkları iş yerini değiştiriyor. Teknoloji sektörü çok bilgi odaklı bir iş olduğu için çalışan sirkülasyonu, sektörün en çok etkilendiği alanlardan biridir ancak iyi bir tarafını söyleyebilirim. Özellikle eylülden sonra tüm sektörlerde çalışan çıkarımı konusunda en az etki alan sektörlerden biridir. Çünkü çalışan zaten zor bulunuyor ve zor öğreniyor. Zor öğrenen çalışanı da kimse kaybetmek istemiyor. Aslında bu da tüm sektörlerde çalışana yapılacak yatırımın neden önemli olduğunu da ortaya koyuyor."
Kazaz, Türkiye'de 2018 rakamlarıyla yılda 11 milyon cep telefonu satıldığını vurgulayarak, "Eylül
2018 öncesinde ayda 1 milyon 200 bin cep telefonu satışı yapılırken, bu rakam şu anda 600-700 bin seviyelerinde. Burada vurgulanması gereken önemli bir konu da yolcu beraberinde getirilen ürün olarak adlandırılan yurt dışından getirilen telefonlardır. Bu konu suistimal edilerek hem ülkeye hem de sektöre yönelik bir kayıp oluşturmaktadır. Bu ürünlerin 2018'deki rakamı 400 bin adet. Bunların çok büyük bölümü teknolojik ve eder olarak da yüksek fiyat grubundan telefonlar." ifadelerini kullandı.
Bir cep telefonu satışından devletin yüzde 18 KDV, yüzde 25 özel iletişim vergisi, yüzde 10 TRT payı aldığını hatırlatan Kazaz, Türkiye'de alınan cep telefonundan devlete yüzde 53 direkt vergi ödendiğinin altını çizdi.
Yurt dışından yolcuların beraberinde telefon getirmesinin sektörü de tehdit ettiğini vurgulayan Kazaz, bu yollarla gelen ürünlerden hem devletin kaybettiğini hem de Türkiye genelindeki satış noktalarında bunlarla ilgili sorun yaşandığını kaydetti.