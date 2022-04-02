Geçen yılı kabusa çevirmişti: Bursa, Bilecik ve Çanakkale'deki yangınlar kontrol altına alındı - Son Dakika
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Geçen yılı kabusa çevirmişti: Bursa, Bilecik ve Çanakkale'deki yangınlar kontrol altına alındı

02.04.2022 08:17

Yaz aylarının gelmesiyle geçen yıl canımızı yakan orman yangınları riski de arttı. Dün Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda yangını da kontrol altına alınırken, Bursa'da da iki yerde yangın çıktı.

Havaların ısınmasıyla Türkiye'nin korkulu rüyası geri döndü. Geçen yıl tüm Türkiye'yi saran orman yangınları sıcaklıkların artmasıyla yeniden baş gösterdi. Dün Muğla, Sakarya, Aydın, Bursa ve Çanakkale'de çıkan yangınlar korkuturken OGM'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. OGM'den yapılan uyarıda, "Ormanı seven dikkat eder. Şiddetli lodos, düşük nem, yüksek sıcaklıklar nedeniyle bu hafta sonu orman yangını riskimiz yüksek." ifadelerine yer verildi.

Kabus geri döndü! Bursa, Çanakkale ve Bilecik'te çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

ÇANAKKALE'DE ALEVLERİN YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRAMASI ÖNLENDİ

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Dağoba ve Toluklar köyleri arasında çıkan, kuvvetli lodosun etkisiyle de kısa sürede geniş bir alana yayılan orman yangınını söndürmek için çalışmalar gece boyunca devam etti. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, alevlerin köy yerleşim alanlarını tehdit etmesinin önüne geçildiğini belirterek şunları söyledi: "Bayramiç ilçemizin Dağoba, Çırpılar, Külcüler ve Toluklar köyleri arasında başlamış olan orman yangının, orman teşkilatımızın ve diğer kurumlarımızın yoğun çalışmasıyla köy yerleşim alanlarına sıçrama riski önlenmiş durumda. Kuvvetli rüzgara rağmen arkadaşlarımızın çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 50 civarında arazöz, 15 iş makinası, Orman Bölge Müdürlüğü'müzün, jandarma ve AFAD'ın yaklaşık 300 personeli mücadele veriyorlar. Şu an için tam kontrol altına alınmadıysa da yerleşim yerlerini, hayatı çok büyük ölçüde etkileyecek bir durum gözükmüyor inşallah. İlerleyen saatlerde daha da bir yol almış olacağız. Henüz yanan alan ile ilgili rakam söyleyemeyiz. Rüzgarın da etkisiyle yangın başka bölgelere sıçrıyor. Etkili olduğu alan yoğunlukta orman olmasına rağmen bitki örtüsü de bulunuyor. Sağlıklı rakamı sabah vermek daha doğru olur."

Kabus geri döndü! Bursa, Çanakkale ve Bilecik'te çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

BURSA'DA 3 AYRI NOKTA YANDI

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Karaıslah ve Soğukpınar arasındaki çam ormanlarında etkili olan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın Yönetim Aracı tarafından havadan kontrol edilen alanlarda ekipler ona göre yönlendiriliyor. Bursa Valisi Yakup Canbolat, yangın bölgesine gelerek açıklamalarda bulundu. Canbolat, "Bizi üzen bir olay yaşıyoruz. Bahçesinden çıkan çalıları yakmak isterken başlayan yangın Karaıslah Mahallemizde şuan 3 ayrı noktada devam ediyor" dedi.

Kabus geri döndü! Bursa, Çanakkale ve Bilecik'te çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

BALIKESİR'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangını iselodos fırtınasının etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye ve Edremit Grup Amirliklerine bağlı ekipler müdahale etti. Şiddetli rüzgara rağmen kısa sürede kontrol altına alınan orman yangını söndürüldü. Örtü yangını olarak çıkan yangında bir buçuk hektar ormanlık alan zarar gördü.

ÜÇ YANGIN DA KONTROL ALTINA ALINDI

OGM'den yapılan son açıklamada, yangınların kontrol altına alındığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Bursa Osmangazi, Çanakkale Bayramiç, Bilecik merkezde çıkan orman yangınlarını kahramanlarımızın mücadelesi sayesinde kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

Kabus geri döndü! Bursa, Çanakkale ve Bilecik'te çıkan orman yangınları kontrol altına alındı


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Orman Yangınları, Çanakkale, Bayramiç, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Geçen yılı kabusa çevirmişti: Bursa, Bilecik ve Çanakkale'deki yangınlar kontrol altına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Geçen yılı kabusa çevirmişti: Bursa, Bilecik ve Çanakkale'deki yangınlar kontrol altına alındı - Son Dakika
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