Geçen yılın en kurak kenti Amasya'da barajlardaki doluluk yüzde 83'e ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Geçen yılın en kurak kenti Amasya'da barajlardaki doluluk yüzde 83'e ulaştı

25.04.2022 18:53

Geçen yılın en kurak kenti Amasya'da barajlardaki doluluk yüzde 83'e ulaştı Geçen yıl kuraklığın etkilerinin en fazla görüldüğü kentlerin başında gelen Amasya'da bu yıl etkili olan yağışların ardından baraj ve göletlerdeki su seviyesi iki kattan daha fazla seviyeye yükseldi.

Geçen yılın en kurak kenti Amasya'da barajlardaki doluluk yüzde 83'e ulaştı

AMASYA - Geçen yıl kuraklığın etkilerinin en fazla görüldüğü kentlerin başında gelen Amasya'da bu yıl etkili olan yağışların ardından baraj ve göletlerdeki su seviyesi iki kattan daha fazla seviyeye yükseldi.

Yağışların yüzleri güldürdüğünü belirten Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "4 baraj ve 17 göletimiz var. Bunların ortalama doluluk oranı geçen yıl yüzde 34 iken bu yılki doluluk oranı yüzde 83. Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de yeterli yağışı aldık" dedi.

Yedikır Barajı'nda incelemede bulunarak yetkililerden bilgi alan Mustafa Masatlı, "Bu doluluk oranları Mayıs'ın sonuna doğru kuvvetle muhtemel yüzde 100'leri bulacak. İnşallah bu sene toprağını suyla buluşturmak isteyen tüm çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu bütün suyu tedarik etmiş olacağız" diye konuştu.

Ayrıca Amasya İl Özel İdaresi'nin inşa ettiği 8 göletteki ortalama doluluk oranının da yüzde 60 seviyesinde bulunduğuna değinen Masatlı, kuraklığın etkilerini azaltmak için mısır ekilişini yarıya indirip ayçiçeği ekimini artırmalarının olumlu sonuçlarının görüldüğünü söyledi.

Geçen yılın en kurak kenti Amasya'da barajlardaki doluluk yüzde 83'e ulaştı
Geçen yılın en kurak kenti Amasya'da barajlardaki doluluk yüzde 83'e ulaştı
Geçen yılın en kurak kenti Amasya'da barajlardaki doluluk yüzde 83'e ulaştı
Geçen yılın en kurak kenti Amasya'da barajlardaki doluluk yüzde 83'e ulaştı

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Av yasağına uymayanlara gece operasyonu Son dakika haber | Av yasağına uymayanlara gece operasyonu Kars'ta ağaçlar baraj suyu altında kaldı Kars'ta ağaçlar baraj suyu altında kaldı

Mustafa Masatlı, Amasya, Baraj, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Geçen yılın en kurak kenti Amasya'da barajlardaki doluluk yüzde 83'e ulaştı - Son Dakika


Son Dakika
18:42 Bayram tatili 9 gün olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor
18:38 Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet verildi!
18:37 BM Genel Sekreteri Guterres Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü! Türkiye'ye teşekkürlerini iletti
18:33 Ali Koç, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'la yüz yüze görüştü!
18:10 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil: Yok sayılmak beni çok kırdı
18:08 Turist kadın, tacize uğradığı anları kayda alıp sosyal medyadan paylaştı
17:55 Kuruluş Osman oyuncusu, New York'ta 1915 protestosu yapan Ermenilerin karşısına Türk bayrağı ile çıktı
17:33 Metin Öztürk isim açıklamadan hedef gösterdi: Aklımızda Galatasaray taraftarını coşturacak bir aday var
17:32 Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibi CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "mum" göndermesinde bulundu
17:28 İlahiyatçı Necmettin Nursaçan'ın programında dikkat çeken ateist sorusu: Evinde yemek yemem helal mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 19:00:59. #1.11#
SON DAKİKA: Geçen yılın en kurak kenti Amasya'da barajlardaki doluluk yüzde 83'e ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement