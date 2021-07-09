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Geçen yılın Haziran ayına göre turizmde yüzde 190'lık artış - Son Dakika

Geçen yılın Haziran ayına göre turizmde yüzde 190'lık artış

09.07.2021 00:57
Geçen yılın Haziran ayına göre turizmde yüzde 190'lık artış, System.String[]

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, Avrupa'nın tamamının temmuz ayının üçüncü haftasından itibaren Türkiye'ye gelmeye başlayacağını söyledi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, Avrupa'nın tamamının temmuz ayının üçüncü haftasından itibaren Türkiye'ye gelmeye başlayacağını söyledi.

Kaan Kavaloğlu, yaptığı açıklamada 26 haziran tarihinde Antalya'nın 56 bin kişi ile pandemi döneminin rekorunu kırdığını, bunun çok ciddi bir bir rakam olduğunu belirtti. Kavaloğlu, "Haziran ayını ise 2020 yılının Haziranına göre yüzde 190'lık bir artışla kapattık. Ancak gelinen rakam yeterli değil. Önemli olan Temmuz ve Ağustos aylarının geçen yılın rakamlarının üzerinde geçiyor olmasıdır. Antalya'ya yıllık gelen toplam kişi sayısı 1.5 milyonu aştı. Ama şunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Geçen yıl Nisan ve Mayıs ayında hiç turist gelmedi" dedi.

"Temmuz ayının sonuna doğru tüm Avrupa Türkiye'yi açacak"

Temmuz ve Ağustos aylarında Rusların ağırlık kazanmasıyla birlikte Alman turist sayılarının da artacağını düşündüğünü vurgulayan Kavaloğlu, "Şu anda bizim ana problemimiz olarak İskandinav ülkeleri, Hollanda, Belçika ve İngiltere kaldı. Bu ülkelerin arasında en son

İngiltere açılır. Temmuz ayı sonuna doğru İngiltere hariç tüm Avrupa'nın da Türkiye'ye açılacağını düşüyorum" diye konuştu.

"Avrupa'nın elinde sadece Yunanistan kaldı"

Türkiye'nin Güvenli Turizm Sertifikası ile ön plana çıktığına işaret eden Kaan Kavaloğlu, "Rakibimiz olan diğer ülkelerinde ne yaptıklarını iyi görmek lazım. Avrupa'nın turizmde bize rakip olarak İspanya ve Yunanistan'ı çıkaracağını bekliyorduk. Portekiz bize sürpriz oldu. Ama bizim uyguladığımız güvenli turizm sertifikası uygulamasını bu ülkeler başarılı bir şekilde uygulayamadılar. Avrupa Birliği geçen sene pandeminin başlangıcında kötü bir sınav verdi. Pandeminin geçmeye başlamasıyla da AB kendi birliğinin içinde bir turizm hareketi oluşturmaya çalıştı. AB, turizmde İspanya ve Yunanistan'ın yeterli olmadığını görünce Portekiz'i de devreye soktu. Ancak Portekiz pandemi döneminde iyi bir sınav veremedi. Şu anda Portekiz'e sıcak bakılmıyor. İspanya'nın bazı adalarında da problemler var. Afrika ülkeleri ve Mısır çok güven vermiyor. Bu durumda tatil için AB'nin elinde Yunanistan ve Türkiye kaldı. Yunanistan ise gelenlerin ne kadarını kaldırabilir, bu ortada. Türkiye'nin ise Rusya ve BDT gücü var. Şu anda Avrupa'nın elinde sadece Yunanistan var. Bu nedenle tüm Avrupa'nın Türkiye'ye Temmuz ayının 3.cü haftasında açacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"İngiliz pazarı Eylül'de açılır"

İngiltere pazarının ise Eylül ayından önce açılmasını beklemediğine dikkat çeken Kavaloğlu, "Ancak İngiltere kendi içinde dışarıya gidememekten dolayı çok büyük eleştiriler alıyor. Yeni varyantların çıkış noktası olması bir parça onları zor durumda bıraktı. Zaten İngiltere'de vakalar belli düzeye inmedikçe bizde İngiltere'den turist kabul etmemeliyiz. İngilizler kendi içinde problemi halledene kadar İngiltere Türkiye'ye açılmamalı" dedi.

"Antalya'da sezon Aralık ayı sonuna kadar devam eder"

Antalya'da sezonun Aralık ayı sonuna kadar devam edeceğini dile getiren Kaan Kavaloğlu, "Bu yıl turizm sezonu yıl sonuna kadar uzayacak. Kasım ve Aralık ayları da iyi geçecektir. Güvenli turizm sertifikasını iyi uygular, pandemi artış göstermezse bu yıl Antalya'da turizm sezonu yıl sonuna kadar devam eder" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Antalya, England, Haziran, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Geçen yılın Haziran ayına göre turizmde yüzde 190'lık artış - Son Dakika Ekonomi


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