Geçen yılın ilk on ayında 327 bini aşkın reçete kesildi - Son Dakika
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Geçen yılın ilk on ayında 327 bini aşkın reçete kesildi

6 saat önce

2019 yılının Ocak ayından başlayarak Ekim ayı bitene kadar geçen sürede hastalara 327 bin 873 reçete kesilirken, bunun mali karşılığının 33 milyon 242 bin 279 olduğu kaydedildi.

Geçen yılın ilk on ayında 327 bini aşkın reçete kesildi, System.String[]

2019 yılının Ocak ayından başlayarak Ekim ayı bitene kadar geçen sürede hastalara 327 bin 873 reçete kesilirken, bunun mali karşılığının 33 milyon 242 bin 279 olduğu kaydedildi.

Medya takibi kurumu Ajans Press, sağlık sektörü ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Dijital basın arşivinden derlenen bilgilere göre sağlık sektörü ile alakalı geçen yıl basına yansıyan haber adedi 508 bin 591 olarak kayıtlara geçti. 2018 yılındaki haber adet sayısı incelendiğinde ise 634 bin 908 olduğu saptandı. Kesilen reçeteler ise 5 bin 527 habere konu olurken, reçete otomasyon sistemine geçilmesinin konuşulan başlıklar arasında yer aldığı gözlendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerinden elde edilen bilgilere göre, 2019 yılının Ocak ayından başlayarak Ekim ayı bitene kadar geçen sürede hastalara 327 bin 873 reçete kesildiği saptandı. Bunun mali karşılığının ise 33 milyon 242 bin 279 olduğu kaydedildi. Böylelikle 10 aylık dönem olmasına rağmen sağlık için kesilen faturaların geçmiş yıllardaki 12 aylık dönemden daha yüksek olduğu görüldü. 2014 yılına bakıldığında 337 bin 403 reçeteye karşın 16 milyon 354 bin 118 fatura tutarı olduğu kaydedilirken, 2017 yılındaki reçete sayısının da 363 bin 584 reçeteye karşın fatura tutarının 25 milyon 143 bin 536 olduğu saptandı. Böylelikle yıllar içinde sağlık için harcanan paranın arttığı gözlendi.

(İHA)

Ajans, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:50 Kaynak: İHA
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