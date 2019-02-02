Geçen yıllar duyguları da eskitebilir mi?
1 saat önce
Aleksei Arbuzov'un yazdığı, Hülya Karakaş'ın sahneye koyduğu "Söz Veriyorum", yaklaşık yirmi senelik bir dönemi kapsıyor.
Aleksei Arbuzov'un yazdığı, Hülya Karakaş
'ın sahneye koyduğu "Söz
Veriyorum", yaklaşık yirmi senelik bir dönemi kapsıyor. Yılların zedeleyemediği dostluk ve aşk, Şehir Tiyatroları
'nda perde açan oyunun özünü oluşturuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:38
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