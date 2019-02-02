Son Dakika Haberleri: Geçen yıllar duyguları da eskitebilir mi?

Geçen yıllar duyguları da eskitebilir mi?

1 saat önce

Aleksei Arbuzov'un yazdığı, Hülya Karakaş'ın sahneye koyduğu "Söz Veriyorum", yaklaşık yirmi senelik bir dönemi kapsıyor.

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Aleksei Arbuzov'un yazdığı, Hülya Karakaş'ın sahneye koyduğu "Söz Veriyorum", yaklaşık yirmi senelik bir dönemi kapsıyor. Yılların zedeleyemediği dostluk ve aşk, Şehir Tiyatroları'nda perde açan oyunun özünü oluşturuyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:38 

Şehir Tiyatroları, Söz, Hülya Karakaş, Ekonomi
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