Son Dakika Haberleri: Gecenin karanlığında ateşe verip kaçtılar
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Gecenin karanlığında ateşe verip kaçtılar

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesine tarlalık alanda kimliği belirsiz kişi veya kişiler bir motosikleti ateşe verip kayıplara karıştı.

Gecenin karanlığında ateşe verip kaçtılar, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesine tarlalık alanda kimliği belirsiz kişi veya kişiler bir motosikleti ateşe verip kayıplara karıştı.


Alınan bilgilere göre, Alanyurt bölgesindeki tarlalık alanda kimliği belirlenemeyen 4 şahıs iddiaya göre elleriyle götürdükleri bir motosikleti gece karanlığında ateşe verip kayıplara karıştı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar daha sonra patlama sesleriyle büyük korku yaşadılar. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yanan motosiklete müdahale ederek söndürdü. Emniyet ekipleri olay yerinde motosiklet üzerinde çalıntı olup olmadığı belirlemek için çalışma yaptı. Polis ekipleri tarlalık alanda şahısları aradı ancak kimseye rastlanmadı. Motosikletten geriye demir yığını kalırken ekipler detaylı incelemek için yanan motosikleti çekici yardımıyla otoparka çektirdi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA

Alanyurt, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 08:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kılıçdaroğlu'ndan 31 Mart özeleştirisi: Bursa'yı alamamamız bizim kabahatimiz
Akrabalarıyla kavga eden adam içinde eski eşi ve çocuğunun da olduğu binayı ateşe verdi Sosyal deney için soyunan adam, linç edilmekten son anda kurtuldu Eşini seccade üzerinde öldüresiye döven koca, tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 02:39:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gecenin karanlığında ateşe verip kaçtılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]