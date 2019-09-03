Gecenin karanlığında ateşe verip kaçtılar

Bursa'nın İnegöl ilçesine tarlalık alanda kimliği belirsiz kişi veya kişiler bir motosikleti ateşe verip kayıplara karıştı.



Alınan bilgilere göre, Alanyurt bölgesindeki tarlalık alanda kimliği belirlenemeyen 4 şahıs iddiaya göre elleriyle götürdükleri bir motosikleti gece karanlığında ateşe verip kayıplara karıştı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar daha sonra patlama sesleriyle büyük korku yaşadılar. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yanan motosiklete müdahale ederek söndürdü. Emniyet ekipleri olay yerinde motosiklet üzerinde çalıntı olup olmadığı belirlemek için çalışma yaptı. Polis ekipleri tarlalık alanda şahısları aradı ancak kimseye rastlanmadı. Motosikletten geriye demir yığını kalırken ekipler detaylı incelemek için yanan motosikleti çekici yardımıyla otoparka çektirdi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA