Son Dakika Haberleri: Gecenin Karanlığını Aydınlatan Alevler 2 Katlı Evi Küle Çevirdi

Gecenin Karanlığını Aydınlatan Alevler 2 Katlı Evi Küle Çevirdi

1 saat önce

Denizli'de meydana gelen olayda 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Gecenin Karanlığını Aydınlatan Alevler 2 Katlı Evi Küle Çevirdi, System.String[]
Denizli'de meydana gelen olayda 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Gecenin karanlığını aydınlatan yangında itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için uzun uğraşlar verdi.

Yangın, Sarayköy ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Heybeli'ye ait 2 katlı ahşap evden dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Çok sayıda itfaiye aracı ve personelle müdahale edilen yangında alevler yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınabildi. İtfaiye ekipleri gecenin karanlığını aydınlatan alevleri söndürmek için zamanla yarıştı. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, yangının ilk yapılan tespitlere göre elektrik kontağından çıkmış olabileceği belirtildi.

Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:49 Kaynak: İHA

İtfaiye, Denizli, 3. Sayfa
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