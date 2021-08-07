Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı - Son Dakika

Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı

Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısı sonrasında gece saatlerinde Sakarya semalarında yağmur bulutlarının çıkardığı şimşekler geceyi aydınlattı.

Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı SAKARYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısı sonrasında gece saatlerinde Sakarya semalarında yağmur bulutlarının çıkardığı şimşekler geceyi aydınlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama da hafta sonunun gelmesi ile birlikte Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu. Meteorolojinin açıklamalarının ardından gece 03.00 saatlerinde Sakarya'da çakan şimşekler gecenin karanlığını aydınlattı. Evlerindeki vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi.

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